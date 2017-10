Almagro defiende la exclusión del CNE venezolano de la reunión de Cartagena

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, defendió la decisión "consensuada" de excluir por primera vez al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano de la Reunión Interamericana de Autoridades Electorales que se celebra hoy y mañana en Cartagena de Indias (Colombia).

"No puedo omitir que, en esta ocasión, hemos decidido de manera consensuada no invitar al Consejo Nacional Electoral de Venezuela", indicó hoy en un mensaje institucional dirigido a las autoridades presentes en el encuentro y publicado en la red social Twitter.

"Esta decisión no fue fácil ni la que hubiéramos preferido. Pero por congruencia, no podíamos invitarlos a compartir esta mesa de la democracia hemisférica. Venezuela no es ahora mismo una democracia, y su CNE es un instrumento del autoritarismo que ostenta el poder", argumentó.

El pasado 3 de agosto, Almagro anunció la exclusión por primera vez del CNE venezolano en la reunión anual de las máximas autoridades electorales de la región, que organiza la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde 2003.

El excanciller uruguayo, que está estos días en Miami (EEUU) para diferentes actos, ha sido muy crítico con el CNE venezolano desde sus primeros meses en la OEA, organismo que encabeza desde mayo de 2015.

Hoy defendió su exclusión de la reunión de Cartagena y, al tiempo, reafirmó el apoyo de la Secretaría General del organismo a "las autoridades electorales imparciales, objetivas, profesionales y transparentes" de la región.

El encuentro de organismos electorales, que este año se celebra el 26 y 27 de octubre, tiene como objetivo que los tribunales electorales de los países de la región intercambien experiencias y conocimientos.

Previsiblemente se debatirá sobre las elecciones regionales de Venezuela del pasado domingo 15 de octubre, en las que Almagro y otras voces internacionales consideran que "hubo fraude".