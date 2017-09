Alonso advierte de que el PP sólo seguirá colaborando con el PNV si evita "aventuras" soberanistas como la catalana

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que le gustaría seguir adelante con la "senda" de colaboración entre su partido y el PNV, aunque ha advertido al lehendakari de que reeditar los acuerdos alcanzados en los últimos meses no será posible si se embarca en "aventuras" soberanistas como la de Cataluña o la del 'Plan Ibarretxe', y si no "cumple" los compromisos asumidos con el Partido Popular en materia fiscal.

Alonso ha lanzado este aviso durante la presentación, en Vitoria, de un debate sobre los efectos que puede tener sobre la economía española la salida de Reino Unido de la Unión Europea, en el que ha participado el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Jorge Toledo Albiñana.

El líder del PP vasco, que ha insistido en la importancia de mantener "un ambiente de estabilidad", ha recordado que en el Debate de Política General celebrado este pasado jueves "sobrevoló" la situación de la "crisis política" de Cataluña.

Alonso ha denunciado que el proceso independentista impulsado por las instituciones catalanas es "una aventura secesionista", que "incumple" la ley, "fractura la sociedad" y crea una "enorme tensión". El dirigente 'popular' ha avisado de que dicho proceso no sólo afectaría a la "pertenencia" de Cataluña a España, sino que también pone en riesgo la presencia de Cataluña en la UE.

ACUERDOS "MUY POSITIVOS"

Frente a la situación de Cataluña, Alonso ha destacado que la situación actual en Euskadi es "muy buena", y que los acuerdos alcanzados en los últimos meses entre los gobiernos central y vasco sobre el Cupo o el Concierto Económico han generado "estabilidad" y una "paz financiera". También ha aplaudido los acuerdos alcanzados entre el PNV y el PP sobre los Presupuestos Generales del Estado y sobre las Cuentas vascas, que ha calificado de "muy positivos".

"Me gustaría que esa senda siguiera en el futuro", ha asegurado. No obstante, ha advertido de que existen "riesgos". Por ese motivo, ha emplazado al PNV y al Gobierno Vasco a no embarcarse "en aventuras como la de Cataluña o como la que vivimos con Ibarretxe", ya que "hay que "preservar la estabilidad, el buen ambiente y el clima de estabilidad".

PRESUPUESTOS VASCOS

También ha advertido al PNV sobre las consecuencias que podría tener el incumplimiento de los compromisos asumidos en materia fiscal en el acuerdo sobre los Presupuestos de Euskadi alcanzado con el PP.

Alonso ha recordado que ese pacto incluía una referencia a la necesidad de que las reformas fiscales que pudieran impulsarse en Euskadi estén orientadas a "la creación de riqueza" y a preservar la "competitividad" de las empresas.

El dirigente del PP ha afirmado que no sería "sensato" perjudicar la capacidad competitiva de las empresas de Euskadi subiéndoles los impuestos. Al contrario, ha asegurado que "urge" acometer una bajada impositiva, aunque -en referencia a los planes de las diputaciones vascas-- se ha mostrado "preocupado", al considerar que lo que pretenden es "subir" los impuestos.

"Tenemos el compromiso del Gobierno Vasco de que no se va a perjudicar a las rentas de los trabajadores, y de que la reforma estará orientada a la competitividad. Si ese compromiso se incumple, es imposible seguir con esa colaboración", ha advertido. Alonso ha realizado esta advertencia sobre las Cuentas vascas un día después de que Joseba Egibar asegurara que no hay "ninguna razón" para que el PNV tenga que aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

"BUEN CLIMA"

Por su parte, Toledo se ha felicitado por el "buen clima social y político" que ha encontrado en Euskadi, que ha contrastado --en referencia a Cataluña-- con "lo que ocurre en otros sitios". El secretario de Estado para la UE ha advertido de la importancia de "respetar" las reglas y el Estado de Derecho, una referencia que --según ha dicho-- no sólo es válida para casos como el 'Brexit', sino también "para lo que ocurre en España".

Toledo ha recordado que el referéndum sobre el 'Brexit', en el que los ciudadanos de Reino Unido decidieron abandonar la Unión Europea, se llevó a cabo a través de los cauces legales. "Se pueden hacer los referendos que se quiera, pero de acuerdo al Estado de Derecho", ha indicado.