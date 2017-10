Alonso (PP) dice que sería "irresponsable" que el Gobierno no interviniera en Cataluña para evitar "la sangría"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha indicado que sería "irresponsable" que el Gobierno central no interviniera en Cataluña para evitar "la sangría" que se está produciendo en los últimos meses.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el dirigente popular se ha referido a la situación que se vive en Cataluña y las medidas propuestas por el Gobierno central que este viernes se votan en el Senado.

Tras reconocer que "lo mejor sería" no tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución que, de hecho, es "un artículo cuya principal virtualidad debiera ser la disuasión, ha lamentado que se haya llegado a un punto en que "la convivencia está rota, se ha prescindido de toda legalidad, las empresas, se están marchando, se ha hundido la inversión, se desploman las cifras del turismo...".

Por todo ello, ha subrayado que la situación es "muy grave y, por ello, el Gobierno "no tiene más remedio que tomar el control y tratar de encauzar esa comunidad hacia una institucionalidad, una legalidad y una comunidad de derecho y, a partir de ahí, que haya elecciones autonómicas".

Tras advertir de que Cataluña vive "una situación de excepcionalidad", ha lamentado que lo vivido este jueves "rebasó todo" y, por ello, "el Gobierno ha de actuar y sería irresponsable que no lo hiciera". "Es evidente que es muy difícil pero tiene que ejercer su responsabilidad para evitar la sangría que se está produciendo en Cataluña", ha añadido.

A su juicio, este jueves hubo "esperanza" de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocara elecciones y se diera "algo de sensatez, pero otra vez nos chocamos con el muro de la realidad".

IÑIGO URKULLU

Cuestionado por la labor de mediación desarrollada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, le ha reconocido "la buena voluntad, pero él también se ha chocado contra la realidad".

"Yo le advertí de no alentar. Cuando su partido va a la manifestación y dice que el 'procés' está muy bien no nos damos cuenta que se alienta un camino que no va a ninguna parte. Me consta que ha tratado de hacer buenos oficios para que no se arrojaran por el precipicio, pero chocamos contra el muro de la realidad", ha finalizado.