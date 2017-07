Alonso (PP) asegura que la política penitenciaria "no se va a cambiar" y que ETA no conseguirá "nada a título póstumo"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que la política penitenciaria "no se va a cambiar" y ha resaltado que el PP siempre defenderá que los presos se "desvinculen" de ETA, una organización terrorista que no conseguirá "nada a título póstumo".

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, Alonso ha anunciado además la celebración durante la próxima semana de diferentes actos en recuerdo del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 20 años, que culminará con unas jornadas en Bilbao con la participación del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy.

A preguntas de los periodistas, Alonso se ha referido además a la decisión del colectivo de presos de ETA (EPPK) que ha aprobado con un 73% de votos el documento en el que aceptan acogerse a la legalidad penitenciaria.

En este sentido, ha manifestado que los presos son "personas", aunque "para ETA y para otros son un colectivo a manejar y utilizar políticamente". "Siempre los han utilizado, desde el mismo momento en que los transformaron en terroristas", ha afirmado.

Además, ha recalcado que lo que busca la ley es que los reclusos tengan "abierto un camino" para rehabilitarse como personas, por lo que los procesos de reinserción deben ser individuales y "no condicionados por la existencia de una organización terrorista que dice que son sus presos".

"Los políticos no debiéramos hacer seguimiento de las estrategias de una organización terrorista o de quien ha actuado en su defensa utilizándolos como un colectivo para negociar", ha expresado.

Por ello, ha resaltado que el PP siempre defenderá que los presos se "desvinculen" de ETA y puedan desarrollar un proceso de arrepentimiento sincero, colaboren con la justicia e "inicien el camino para su rehabilitación".

Asimismo, ha defendido que es "bueno vivir en un país donde los condenados por terrorismo cumplen sus condenas", aunque ha reconocido que si ETA se disuelve no habría una organización "tutelándolos y sería un salto cualitativo". "Que deje a quien cumple condena que evolucionen y cumplan un camino que debe ir necesariamente hacia el arrepentimiento", ha añadido.

Por otro lado, y cuestionado por la petición del Secretario de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández, de un cambio en la política penitenciaria, Alonso ha subrayado que "estamos todos muy tranquilos de que él no tenga responsabilidades en la política penitenciaria" y que personalmente no se siente interpelado por Fernández.

Asimismo, ha reconocido haber leído el documento remitido sobre paz y convivencia desde la Secretaría que Fernández dirige y con el que el PP está "radicalmente en contra desde la primera página", al "equiparar al Gobierno de España con ETA y la izquierda abertzale".

"Es una posición que vamos a combatir. No comparto la visión que tiene ni que se quiera ceder a determinadas posiciones", ha afirmado, para añadir que la sociedad "no aceptó el chantaje" hace 20 años y supo que la "línea de firmeza funcionaba".

Por ello, ha remarcado que la política penitenciaria no se va a modificar por ser "adecuada" a la situación que viven los internos. "No está contemplado, no se va a hacer. ETA nunca va a conseguir nada y no lo va a hacer a título póstumo", ha expresado.

Asimismo, ha incidido en que "no hay ninguna posibilidad" de que los Gobierno central y vasco puedan "negociar" una posible retirada del recurso planteado ante el Tribunal Constitucional de la Ley de víctimas policiales o de la política penitenciaria.

"El lehendakari ha decidido preocuparse mucho por la situación de los presos de ETA. Hay más presos vascos. Merecen la atención del lehendakari los de ETA, no los de otras organizaciones o que están penados por otras causas", ha criticado.

Por último, ha defendido que el presidente vasco "debe tener confianza en la política penitenciaria". "Estar todo los días con este tema es un tanto extraño, debe tener alguna otra razón política", ha finalizado.

SEMANA DE ACTOS

Asimismo, Alonso ha dado a conocer los actos organizados en memoria del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 20 años, y que acarreó "un antes y un después" en la movilización contra ETA, marcando "un camino que llevó a la organización terrorista a su derrota".

"Si el terrorismo golpeó tanto y duró tanto tiempo fue porque dispuso de una base social de cierta amplitud que tuvo su reflejo en un apoyo político. El terrorismo empezó a caer cuando la sociedad despertó", ha valorado, al tiempo que ha destacado como "hito" la ilegalización en su momento de Herri Batasuna, "al cortar la base política a ETA".

De este modo, ha anunciado que los actos de recuerdo y homenaje a Blanco arrancarán el próximo lunes, día 10, cuando en la sede del PP de la calle Génova de Madrid se desplegará un panel gigante con la imagen del concejal asesinado.

Por otra parte, al día siguiente representantes del PP vasco acudirán a Ermua al acto de homenaje anual que organiza anualmente el Consistorio, mientras que el miércoles 12 será la Fundación Miguel Ángel Blanco quien organice unas jornadas en Madrid.

Al día siguiente, el PP vasco celebrará un acto en Ermua de "homenaje" a quien fue su compañero, mientras que el sábado y domingo se desarrollará en Bilbao la 'Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco', organizada por Nuevas Generaciones que se celebrará en Bilbao. La cita contará con la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, entre otros.