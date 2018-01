Alonso censura la "fotografía" de Urkullu con Gure Esku Dago y pide que no se meta "en el lío" del derecho a decidir

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha censurado al lehendakari, Iñigo Urkullu, su "fotografía" con la plataforma en favor del derecho a decidir Gure Esku Dago, ya que "sólo trae inquietud e incertidumbre". En este sentido, ha pedido que no meta a los vascos "en el lío del derecho de autodeterminación", que "revienta" la estabilidad en Euskadi.

Alonso ha clausurado este viernes en un encuentro de trabajo del PP vasco con agentes de sector educativo en Bilbao, en el que ha defendido "una reforma educativa sin prejuicios" y ha subrayado que la "prioridad" en Euskadi debe ser "la educación, el empleo, lo que les pasa a las personas".

En este sentido, ha cuestionado al lehendakari, que este pasado jueves mantuvo un encuentro con representantes de Gure Esku Dago, "a qué viene esa fotografía ayer" con esta plataforma. "¿Esa es la foto que quiere el lehendakari para empezar el año, no se da cuenta del riesgo en que nos puede meter al conjunto de los vascos?", ha añadido.

Del mismo modo, ha preguntado si su "prioridad" es la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco, que "lo que quiere es meternos en el lío del derecho de autodeterminación a todos los vascos otra vez y reventar la posibilidad de estabilidad, tranquilidad, de trabajar juntos que hemos construido ahora en Euskadi".

Alonso ha pedido a Urkullu que haga "un ejercicio de responsabilidad" y no se meta "en esos líos" porque "nadie quiere una bronca". "No podemos ir al camino de la división social", ha reclamado el dirigente del PP, que ha incidido en que "la prioridad no puede ser la destrucción de nuestra convivencia social, ni el camino que está marcando Gure Esku Dago y todas esas fotos que sólo traen inquietud e incertidumbre".

Por ello, ha reiterado su rechazo al "gesto que alienta las posiciones más radicales y la posibilidad de que nos introduzcamos en una senda de división en la que las reformas no van a ser posibles".

El presidente del PP vasco ha remarcado que la estabilidad que se vive en Euskadi es "el principal valor ahora mismo" y se traslada en "tranquilidad en la calle", por lo que es posible "aprovechar este tiempo para el desarrollo económico y social". "Esa es la apuesta del PP en esta legislatura. No he venido aquí a gritar al gobierno, pero sí apretarle para que haga cosas y no se tape los ojos ante la realidad", ha afirmado.

De este modo, ha insistido en que el PP "garantiza la estabilidad en Euskadi para cambiar las cosas en positivo, para que Euskadi no dependa de posiciones radicales, separatistas o populistas". "Queremos situarnos en la centralidad, pero exigimos que se haga con reformas", ha señalado.

En este sentido, ha emplazado a que este curso político "centre su atención" en la reforma de la educación en Euskadi y ha reclamado que el Parlamento vasco celebre un pleno monográfico en materia educativa que concluya con propuestas de resolución que sienten las bases de la reforma educativa y le diga al lehendakari y al PNV que "no puede ser" que sea "la última" en el calendario legislativo del Gobierno Vasco.

A su entender, el País Vasco es "como una familia que tiene un hijo con altas capacidades pero saca malas notas" porque su inversión en educación por alumno dobla la de otras comunidades autónomas y, sin embargo, está obteniendo "los peores resultados de la historia en la educación vasca desde que estamos en las evaluaciones de PISA", lo que debería "hacer saltar las alarmas".

Alonso ha señalado que la reforma educativa debe "defender la libertad y el protagonismo de las familias" para decidir sobre la educación de sus hijos y también el "valor equitativo", de manera que "se reconozca tanto el esfuerzo de la iniciativa social que hace la escuela concertada como la necesaria calidad que tiene que incorporarse a la escuela pública".

Asimismo, ha remarcado que la educación es "el camino para igualar las oportunidades" y, además, "son valores y forma ciudadanos". "La educación tiene que ser una cultura de paz, de derechos humanos", ha reclamado el dirigente del PP, que ha señalado que, por tanto, "no puede soslayar el mundo educativo en Euskadi lo que ha pasado aquí" y no es "aceptable que veamos nunca más alumnos de un instituto homenajeando a asesinos de ETA".

El dirigente del PP ha asegurado que la voluntad de su partido no es usar la educación como "arma arrojadiza", y ha considerado que el PNV ha conseguido "mucho poder" y está "muy acomodado", de manera que "han decidido no cambiar nada", pese a que "hay cuestiones que se deterioran".

En este sentido, ha censurado que el Gobierno Vasco "saliera de optimista" a valorar los datos de desempleo la EPA conocidos este pasado jueves porque "seguimos perdiendo población activa y tenemos una tasa de actividad inferior a la media" del Estado.

"UN FALLO" DEL SISTEMA

Por su parte, la presidenta del PP en Bizkaia, Raquel González, ha pedido una "reflexión profunda" sobre la educación, frente a los "discursos grandilocuentes" del PNV, para quien "todo funciona bien". La dirigente vizcaína ha apelado a aprovechar el presupuesto en educación "no para clonar euskaldunes ni para fabricar futuros funcionarios", sino para "preparar a nuestros jóvenes para ganarse el futuro".

Asimismo, ha incidido en la importancia de la educación para "hacernos personas" y, en este sentido, ha indicado que "los trágicos sucesos sucedidos en estos últimos meses son un fallo, entre otras cosas, del sistema educativo y de la transmisión de valores". "La educación es algo más que resolver logaritmos neperianos", ha advertido.