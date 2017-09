Alonso acusa a Urkullu de "disfrazarse de otra cosa que no es ser lehendakari de todos" y pide volver a "la moderación"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha censurado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que se "disfrace de otra cosa que no es ser lehendakari de todos" y le ha pedido que vuelva a la "línea de moderación" y "sienta la responsabilidad de garantizar" que Euskadi se va a "alejar el fantasma de cualquier riesgo de contagio" de Cataluña.

En declaraciones a los medios en Bilbao, Alonso ha censurado la postura expresada por el PNV este pasado domingo en el Alderdi Eguna, donde el lehendakari aseguró que el modelo de Estado está "roto" y pidió "reconocer a dos naciones que quieren decidir su futuro", en referencia a Euskadi y Cataluña.

"Lo más urgente ahora y lo más importante es alejar el fantasma de cualquier riesgo de contagio de lo que está ocurriendo en Cataluña al País Vasco. A nosotros nos va bien con moderación, con estabilidad y dentro de la ley, en el acuerdo. Lo demás es la aventura", ha remarcado el presidente del PP vasco tras mantener un encuentro con el cuerpo consular de Bilbao, junto a la secretaria general del PP vasco, Amaia Fernández, y la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González.

Según ha explicado, en esta reunión, los representantes del cuerpo consular han trasladado "la inquietud" por lo que está sucediendo en Cataluña, así como por "el efecto" que pueda tener en Euskadi.Por su parte, el PP les ha expresado su apuesta por "la estabilidad dentro de la búsqueda de equilibrio y moderación", con acuerdos "buenos para el conjunto de los ciudadanos" porque "esa senda es la que garantiza que, en esa estabilidad, pueda haber inversiones, crecimiento, desarrollo".

En este contexto, ha pedido al PNV "una reflexión" y, en este sentido, ha recordado a los jeltzales, que este domingo celebraron el Alderdi Eguna, que "sus socios de Convergencia ya no pueden hacer el día del partido porque se quedaron sin partido". "Cuando uno sigue una posición radical, al final termina yendo a rastras de los más radicales", ha advertido.

Tras insistir en que "nosotros no necesitamos crisis políticas", ha apuntado que, aunque puede "entender que alguien vaya a una capa y se desahogue exacerbando una posición nacionalista", no considera "razonable que un lehendakari, que lo es de todos los vascos, adopte una posición cerrada de partido".

Por ello, ha esperado que, tras el Alderdi Eguna, Urkullu "haya vuelto al despacho y sienta la responsabilidad de garantizar que en el País Vasco no nos va a ocurrir eso". "Espero que pueda ir cambiando de discurso y que cambien de lenguaje. Les pido que no prosigan esta escalada de declaraciones en la que no vamos a participar porque lo que deseamos es seguir estableciendo una colaboración que dé estabilidad a Euskadi", ha manifestado.

En esta línea, ha emplazado al PNV y "especialmente al lehendakari" que esta semana "se mantenga en el cauce de su responsabilidad y que haga una apelación a la moderación, que no traslade aquí el lenguaje radical y las posiciones extremas" que han llevado a Cataluña a la actual situación.

Alonso ha admitido que, "si los presupuestos se negociaran esta semana, las posibilidades serían pequeñas", si bien ha insistido en defender que, con los acuerdos alcanzados hasta ahora, "nos ha ido muy bien a todos" y ha cuestionado "por qué echar por la borda eso". "Estoy seguro de que esto es una reflexión que se va a imponer conforme las aguas puedan ir bajando", ha considerado, porque es "lo sensato".

De este modo, ha apelado a "apostar por lo sensato", aunque ha reconocido que "puede vender mucho más tener una respuesta a gritos, radical o de descalificación". En este sentido, ha afirmado ver al PNV "muy nervioso" y al lehendakari "disfrazado de otra cosa que no es ser lehendakari de todos". En cualquier caso, ha esperado que "pase esta semana y poco a poco puedan volver a una línea de moderación porque es lo que le viene bien a Euskadi".

Asimismo, ha afirmado que se necesita cerrar acuerdos "en más cuestiones" que los presupuestos y, por tanto, ha instado al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, a "mantener los canales bien abiertos en Madrid y estar siempre dispuesto a sentarse en la mesa de negociación". "Esa es la posición responsable de un portavoz parlamentario en su situación, más allá de declaraciones en medio de esa tormenta", ha añadido.

Asimismo, ha opinado que, teniendo en cuenta que al PNV "le hemos visto crecientemente alineado con las tesis de los más radicales" en Cataluña, "no es una posición que le habilite para mediar" en lo que está sucediendo.

NO HABRÁ REFERÉNDUM

Por otro lado, ha insistido en que "ha quedado bastante claro" que "no se va a quebrantar la ley" y, por tanto, "no va a haber reférendum" este próximo 1 de octubre en Cataluña.

Tras recordar que en Euskadi "hemos tenido tormentas mucho peores", ha señalado que en Cataluña "lo primero ahora es garantizar que somos una comunidad de derecho y que prevalece el derecho sobre la voluntad de algunos". Según ha indicado, "a partir de ahí tenemos que empezar a caminar para que puedan darse las bases para un diálogo" que, a su entender, "ahora no existen" porque "hay una parte que ha decidido romper la baraja, pero, repuesto el derecho, tenemos que empezar a caminar en un escenario en que sea posible sentarse a hablar".

Preguntado por la posición de los Mossos, ha asegurado no tener "ninguna duda de su profesionalidad" y, por ello, de que, como cualquier cuerpo policial, "va a cumplir con la ley y con los mandatos de los jueces y los tribunales porque es su obligación".