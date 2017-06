Alonso cree que no hay "un pacto de silencio" con Bárcenas, y que la oposición quiere hacer sufrir al PP este mandato

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, cree que no hay "un pacto de silencio" entre su partido y el extesorero Luis Bárcenas, y ha destacado que la oposición quiere hacer "sufrir" a los populares durante esta legislatura aprovechando que están en minoría. Además, ha afirmado que, dentro del Partido Popular, "el que la ha hecho, la ha pagado, y aquellos que están bajo sospecha, se han ido".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el líder de los populares vascos ha afirmado que no vio la comparecencia de Bárcenas en la comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP.

"Y yo creo que él está pensando en cuál es su estrategia de defensa en el Juzgado", ha apuntado. Además, ha recordado que, en el Congreso, el PP "está en minoría y que, por tanto, le van a hacer sufrir a lo largo de esta legislatura".

Tras señalar que no cree que el PP y Luis Bárcenas hayan llegado a un pacto de silencio, como considera la oposición, ha denunciado que ésta "quiere buscar el máximo desgaste del PP y del Gobierno". "Lo estamos viendo, ya se reprobaron algunos altos cargos, hoy otro, y se montan comisiones específicamente contra el PP, donde hay una mayoría que comparte un interés", ha añadido.

En su opinión, "esto al PP le interesa porque así no se habla de lo suyo y, de esta forma, "él quiere decir que está liderando un frente contra el PP". "A Podemos le interesa mucho porque su objetivo es derribar al PP y, a la larga, también acceder al Gobierno. A Ciudadanos le interesa también porque él se alimenta de los desafectos del PP y, por tanto, hay un interés compartido", ha dicho.

Por ello, cree que, "en ese sentido, es difícil que se pueda trasladar una imagen de objetividad a través de esa comisión, tanto en el devenir que va a tener la misma, como a las conclusiones que pueda llegar".

Sobre la actitud que ha mantenido Bárcenas en el Congreso, ha recordado que "es una persona sobre la que pesan grandes acusaciones y su caso está en los tribunales". "Por tanto, lo que pensará será qué es lo que le perjudica menos de cara a los juicios que tiene pendientes", ha manifestado.

Alfonso Alonso ha expresado su convicción de que el Partido Popular no tuvo financiación irregular, pero "tendrán que ser los jueces los que determinen qué ha pasado y qué es lo que no ha pasado".

"CATARSIS"

"En todo caso, nosotros hemos tenido casos de corrupción muy importantes que nos han afectado en el pasado y en el pasado no lejano también, de casos recientes, creo que la Justicia está actuando de una forma contundente y que nosotros también necesitamos hacer esa catarsis, tener esa reacción respecto a lo que ocurrió y de cómo tener la garantía, la certeza de que no puede ocurrir en el futuro", ha explicado.

En su opinión, "es imposible decir ya no va a volver a haber corrupción en ningún país porque la naturaleza humana está ahí, pero que sea más difícil, que haya controles, que la Justicia actúe, que los culpables sean detenidos, que paguen por ello, que devuelvan lo robado, esto es lo importante".

A su entender, "catarsis" es que se produzca una "curación porque, si los asuntos se estiran durante diez o quince años, las instrucciones no terminan nunca, al final, tarda mucho en producirse una sentencia". "La Justicia tiene esa función de curación, de catarsis, cuando hay una sentencia, hay un culpable y sobre él cae el peso de la Ley", ha manifestado. No obstante, ha puntado que el hecho de que "eso se demore durante mucho tiempo, no permite que "se pueda salir de ahí y mirar al futuro".

Alonso cree que, dentro del PP, "el que la ha hecho, la ha pagado, y que "aquellos que están bajo sospecha se han ido". "Por tanto, yo creo que no están en el partido", ha subrayado.

Además, se ha referido al hecho de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deba testificar por el 'caso Gürtel' el 26 de julio, y ha señalado que ello demuestra que los populares acreditan que colaboran con la Justicia "como es natural".