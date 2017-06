Alonso(PP) pide responsabilidad al PNV para no "elevar el precio" de los PGE 2018 porque se necesita "estabilidad"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido al PNV "responsabilidad" para no "elevar el precio" de cara a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 porque se necesita "estabilidad". Además, ha asegurado que depende de lo que planteen los jeltzales para desarrollar el Estatuto, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda aceptar un planteamiento de estas características.

De esta forma, Alonso se ha referido a las declaraciones realizadas este pasado lunes por el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en las que condicionó el respaldo de su partido a las cuentas estatales del próximo año a que Rajoy desarrolle el texto estatutario.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el líder de los populares vascos manifestado que, con esta reclamación, el líder jeltzale "está hablando de su tema".

"A mí me parece que es muy importante que haya estabilidad en España y en Euskadi. Creo que estamos en un momento bueno, que estamos creciendo por encima del 3%, se está creando empleo, se van restañando las heridas de la crisis, eso permite que la gente tenga una expectativa razonable de que sus condiciones mejoren, bien porque encuentran un trabajo y sale de una situación de paro angustiosa, o bien porque la condición de su empleo también puede mejorar", ha añadido.

A su juicio, "eso es lo más importante ahora mismo y construir un clima de estabilidad tiene que ser también porque nos creemos que es buena la estabilidad y que conviene a todos, y que, además, hay que hacer políticas sensatas, centradas, razonables desde el punto de vista económico y social".

"A partir de ahí, yo entiendo que los nacionalistas tengan reivindicaciones, pero yo les pido que lo primero que planteen realmente cuando hablamos de Presupuestos, es la necesidad de un marco estable esta legislatura para aprovechar el tirón del crecimiento económico", ha indicado.

TRANSFERENCIAS PENDIENTES

En cuanto a las transferencias pendientes, ha recordado que hay diferentes interpretaciones. "Depende cómo se interprete. Se habla de la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social y hay doctrina constitucional al respecto. Cuando nosotros hemos planteado en el Parlamento vasco que la transferencia se realice de acuerdo con los criterios de esa doctrina constitucional, esa posición es rechazada por parte del PNV", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que ellos no han dicho que no se pueda hacer la transferencia, "pero no en términos que puedan romper la unidad de caja o que puedan poner en riesgo la situación de la Seguridad Social". "Tenga usted en cuenta que en el País Vasco tenemos una situación demográfica muy compleja, que nos hace ser deficitarios ahora y con una perspectiva a futuro que no parece que vaya a mejorar", ha indicado.

Alfonso Alonso ha recordado que el País Vasco "ha estado castigado muchas décadas" al tener "un grupo terrorista (ETA), que es el que más duró en Europa, que ahogó muchas posibilidades". "Y eso a nosotros nos ha hecho crecer menos que los demás, si lo ve uno en perspectiva histórica, desde el punto de vista económico y también sufrir un estancamiento desde el punto de vista demográfico", ha dicho.

Por ello, ha apuntado que, "una vez que se está en una fase distinta, si hay capacidad de diálogo entre partidos diferentes, lo que hay que hacer es poner toda su energía en tratar de recuperar las oportunidades que nos quitaron".

"Eso quiere decir que Euskadi tiene que crecer más rápido, que Euskadi tiene que utilizar sus instrumentos, tiene que utilizar el Concierto Económico, tiene que ser un lugar atractivo para la inversión y un lugar atractivo para que los jóvenes se queden y venga nueva gente a hacer proyecto de futuro aquí. Ése es mi objetivo de verdad y en ello podemos colaborar", ha subrayado.

No obstante, ha recordado que en Euskadi "todavía hay fuerzas políticas que están instaladas en la radicalidad o en legitimar un pasado que es imposible de legitimar y que también hay una pulsión populista muy importante, que tiene muchos votos en las elecciones.

"Aquellos partidos que podemos tener una aspiración institucional o de centralidad, tenemos que construir una alternativa al populismo, que no esté centrada en recuperar las oportunidades en Euskadi", ha explicado.

PRISIONES

Sobre la transferencia de la gestión de las prisiones, ha afirmado que "es algo de lo que se puede hablar". "En Cataluña están transferidas. No parece que eso alivie ningún tipo de pulsión nacionalista o independentista. Por tanto, yo tampoco magnificaría ese extremo de que lo más importante es que el Gobierno vasco gestione las prisiones. Bueno, no lo sé, a mí me parece que eso no es lo decisivo", ha manifestado.

A su juicio, "hay cosas que son mucho más importantes", y ha recordado que "todas las inversiones que se han apalabrado y que se han anunciado en el Presupuesto de 2017, necesitan una continuidad en el 18 porque es evidente que la dotación del año 17 no garantiza que todo ese proyecto que ha ilusionado mucho en el País Vasco pueda salir adelante".

"Por tanto, creo que interesa a todos la estabilidad y que a nosotros nos interesa también que, si pactamos con el PNV, el PNV pueda sentirse cómodo", ha indicado, para aseverar que ya le ha trasladado al presidente del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, que si ése es su objetivo, los populares "colaborarán".

Preguntado por si cree que una negociación presupuestaria pueda tener como contraprestación un desarrollo estatutario, ha respondido que "depende de cómo lo planteen". "Acudir a una negociación se puede realizar con ánimo de llegar a un acuerdo o con ánimo de encontrar la razón para que no haya un acuerdo", ha apuntado.

ELEVAR EL PRECIO

A su juicio, "hay una estrategia antes de la negociación de elevar el precio". "El PNV ahora ve la posición en la que está el PSOE, y en ese sentido, piensa que puede encarecer su apoyo. Yo le pido responsabilidad porque creo que interesa al Gobierno vasco y a Euskadi que haya estabilidad", ha destacado.

Alfonso Alonso ha señalado que "hay una relación fluida" entre los Gobiernos vasco y el de España, y también entre el PP y el PNV". "Los canales están activos y funcionando bien", ha manifestado.

El líder de los populares vascos ha asegurado que "le cae bien" el líder jeltzale, Andoni Ortuzar, aunque no está de acuerdo "con muchas cosas que dice y hace".