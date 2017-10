Álvarez (UGT) pide a Puigdemont que convoque elecciones y a Rajoy que entonces "respete el autogobierno" catalán

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que convoque elecciones autonómicas y disuelva el Parlament para que el ejecutivo catalán "pueda mantener intactas todas sus competencias", al tiempo que ha advertido al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, de que si se convocan "dentro de la legalidad" los comicios, "tiene que respetar el autogobierno de Cataluña".

Así lo ha manifestado este martes el dirigente sindical en atención a los medios antes de asistir a la inauguración de la exposición del 80 aniversario de 'Valencia, capital de la República' en la capital valenciana.

Álvarez ha señalado que UGT pide "negociación, diálogo y acuerdo" para solucionar la situación de Cataluña y, a continuación, ha solicitado a Puigdemont "que convoque elecciones, que disuelva el Parlament de Cataluña, porque me parece que esa es la situación que debe permitir que la Generalitat de Cataluña pueda mantener intactas todas sus competencias y que el autogobierno de Cataluña no se vea violentado", ha considerado.

Igualmente, ha advertido al Gobierno de Rajoy de que, "si el presidente Puigdemont convoca eleeciones dentro de la legalidad", tiene que "respetar el autogobierno de Cataluña de manera íntegra".

Preguntado por si está de acuerdo con la aplicación del artículo 155 de la Constitución si la Generalitat no convoca comicios autonómicos, el secretario general de UGT ha asegurado que su organización no es partidaria "ni de que el Gobierno de la Generalitat declare la independencia de manera unilateral --ni de ninguna de las maneras--, ni de que se aplique el 155". "A mí nadie me puede obligar a elegir entre lo malo y lo peor", ha afirmado.

"Si se llega a esta situación --ha continuado-- es consecuencia de la falta de diálogo. Por eso, en lugar de hablar de un elemento que puede no pasar, lo que me gustaría es que Puigdemont, que hoy tiene en sus manos convocar elecciones, que lo haga, porque eso redundaría en beneficio de los catalanes, del conjunto del estado y del sistema democrático", ha manifestado.

Álvarez ha señalado que, "queramos o no", la aplicación del 155 y la "destitución" del gobierno de la Generalitat "violenta las instituciones y el funcionamiento normal del sistema democrático en nuestro país".

Así, ha considerado que la convocatoria de elecciones en Cataluña y la no aplicación del 155 "abriría una puerta a poder iniciar un nuevo camino tanto en el conjunto del estado con la ponencia de reforma constitucional que está abierta" porque, ha añadido, "al tema territorial hay que encontrarle un nuevo encaje". "Creo que a Cataluña le permitiría salvar su autogobierno, que ha sido un elemento clave durante la II República y también en estos casi 39 años de restauración de la Generalitat de Cataluña", ha valorado.

"YA ESTÁ AFECTANDO" A LOS TRABAJADORES

Inquirido sobre si esta situación de inestabilidad política puede afectar a los trabajadores, ha asegurado que "ya está afectando" porque "esta situación que vivimos económicamente no ayuda a los catalanes y no ayuda al conjunto de los españoles".

El dirigente sindical ha destacado que "no es una cuestión que haya tenido que pasar para que nosotros la hayamos dicho, hace mucho tiempo que lo venimos diciendo" y ha advertido de que la economía catalana "tiene mucha importancia en la economía española" y "en la medida que la economía catalana se ve tocada por el proceso que se está viviendo, también se ve tocada la economía del conjunto del estado".

Sin embargo, ha apuntado que "no es una cuestión que haya que ver desde la perspectiva económica", porque "la situación territorial en España hace tiempo que se tenía que haber abordado, la situación de Cataluña hace años que se tenía que haber abordado, y se ha ido dejando". "En este país a veces en lugar de abordar los temas se van pudriendo. Alguien pensaba que se iban a solventar y ahora tenemos finalmente una situación francamente compleja", ha lamentado.

El secretario general de UGT ha señalado también que la española es "una sociedad europea, que quiere conseguir que se reparta la riqueza que se está generando", por lo que el sindicato tiene "muchas batallas abiertas, con pocas posibilidades de cerrarlas, porque hay algunos temas que invaden todo el debate político, pero con la absoluta seguridad de que durante los próximos años vamos a volver a conquistar derechos tan importantes como las pensiones" o "temas relacionados con la educación, acceso a la universidad o el acceso a la salud", entre otros.

"Estos son algunos de los hitos que hay que situar en el futuro en un país que vive en libertad, que nadie duda de que vamos a continuar viviendo en libertad, aunque nosotros pensamos que la democracia en nuestro país hay que perfeccionarla y mejorarla", ha declarado.

LAS NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO ESTÁN "PARADAS"

Ante la cuestión de si el conflicto catalán está dificultando la negociación de los sindicatos con la patronal en cuestiones laborales y económicas, Álvarez ha explicado que "los elementos centrales de negociación están parados: "No es tanto solo la negociación con la patronal, que lo está, sino también las propias mesas de negociación abiertas con el Ministerio, tanto la del Pacto de Toledo como la mejora de la calidad del empleo, como la de políticas sociales".

"El país está paralizado y eso es un elemento muy negativo en un país que lleva casi dos años paralizado", ha agregado.

"Ha habido unas elecciones primeras que no dieron como resultado gobierno, unas segundas que nos llevaron casi un año, y ahora después de los procesos congresuales de los partidos, que tampoco han sido fáciles, que entrábamos en una fase en la que parecía que la situación económica que hay en el país de recuperación era un buen momento para abordar estos temas, con este tema es muy difícil abordar cualquier otro porque no hay espacio tampoco en los medios de comunicación para poder ayudarnos a implementar los debates que fuercen a negociar", ha concluido Álvarez.