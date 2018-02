Álvaro Nadal dice estar "encantado" con sus funciones y que Rajoy decidirá

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado hoy que está "encantado" con las políticas que le ha tocado dirigir desde el Gobierno y que es el presidente Mariano Rajoy quien ha de decidir quién relevará a Luis de Guindos al frente de Economía a partir de la próxima semana.

Nadal, que hoy ha visitado el salón de emprendedores Four Years From Now (4YFN), que se celebra en paralelo al Congreso Mundial de Móviles, se ha referido así a las informaciones que le sitúan como un posible sustituto de Guindos en el Ministerio de Economía.

En declaraciones a la prensa, Nadal ha dicho que le "encanta" lo que está haciendo desde su cartera, ya que le apasionan los temas tecnológicos y "estamos en una revolución tecnológica y también energética".

"Me parece que los ámbitos en los que yo tengo el honor de dirigir políticas en España, junto con el turismo, son apasionantes", ha subrayado el ministro, que ha recordado en cualquier caso que Mariano Rajoy es el único que tiene el poder constitucional de disolver una Cámara y nombrar y separar ministros.

Será suya, pues, la decisión de qué persona asume la cartera de Economía en sustitución de Luis de Guindos, que será el próximo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE).

"Él es quien ha de decidir en todos los casos quien forma parte del Gobierno en función de las necesidades políticas", ha recalcado Nadal.