Ana Pastor rechaza dar más tiempo a los grupos para inscribirse en la comisión territorial del PSOE

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha rechazado la petición de Unidos Podemos y PNV de dar más tiempo a los grupos parlamentarios para registrar a los diputados que formarán parte de la comisión de estudio del modelo territorial que ha impulsado el PSOE en el Congreso como paso previo a la reforma de la Constitución.

Pastor ha decidido no conceder otra prórroga a los grupos que aún no habían inscrito a los miembros de esa comisión. La presidenta de la Cámara Baja ya concedió un aplazamiento de una semana tras la petición de varios grupos, que se escudaron en la crisis catalana.

Para PNV y Unidos Podemos, la aplicación del 155 en Catalunya no permite un clima favorable para el diálogo por lo que han renunciado por ahora a registrar a sus diputados en esa comisión de estudio de la que saldrá un texto que servirá como base para la reforma constitucional en la parte que atañe al modelo territorial.

PDeCAT, que se posicionó a favor de la creación de dicha comisión, renunció a participar en ella después de que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez pactaran la intervención de Catalunya. ERC la rechazó y dijo desde el inicio que no formaría parte de la misma.

El PSOE, que ha impulsado esa iniciativa para la que ha conseguido el respaldo del PP, asegura que la comisión comenzará sus trabajos y que lo importante no es con cuántos miembros empiece sino cómo termina. Los de Sánchez están convencidos de que el resto de grupos se irán sumando al organismo una vez que pase el 21D.

Fuentes del PNV han confirmado a eldiario.es que, ante la negativa de la presidenta de conceder más tiempo, no registrarán al diputado que representará a los nacionalistas vascos en esa comisión "al menos de momento". Sánchez quería que fuera el PNV el que presidiera esa comisión como gesto simbólico. Pablo Iglesias también aseguró que la participación del grupo confederal quedaba "en suspenso".

La comisión puede comenzar a funcionar si tiene quórum para hacerlo (mayoría simple), según fuentes del Congreso. En este caso se dan las condiciones, dado que ya se han registrado los miembros de PP, PSOE y Ciudadanos. Unidos Podemos, PNV y los independentistas pueden sumarse una vez comiencen los trabajos, aunque no podrán formar parte de la Mesa que pilotará los trabajos si no están en la constitución de la comisión, que aún no tiene fecha prevista. Los socialistas insisten en que debe comenzar "cuanto antes", aunque dan por hecho que la creación efectiva del organismo no será hasta la próxima semana.