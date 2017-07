Ánder Gil: "El problema del Senado no es la reforma del Senado, es el PP"

El portavoz del PSOE en el Senado, Ánder Gil, cree que el mayor problema que tiene la Cámara Alta no es la dificultad para su renovación, sino el uso que de ella está haciendo el PP con el poder de su mayoría absoluta: "El problema del Senado no es la reforma del Senado. El problema del Senado es el PP".

En una entrevista con EFE tras su incorporación como jefe de filas de los senadores socialistas, Gil defiende la labor integradora del nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, y asegura que en el PSOE se han acabado los "istas" y los "ismos" y que todos en el partido trabajan ahora en la misma dirección.

Convencido de que no será necesaria la intervención del Senado para suspender la autonomía de Cataluña con el artículo 155 de la Constitución, el senador burgalés arremete contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su "responsabilidad" en los casos de corrupción que afectan al PP, y confía en que el PSOE pacte acuerdos de oposición con fuerzas como Podemos o Ciudadanos.

- Usted ha utilizado un tono especialmente duro contra el Gobierno en sus primeras intervenciones como portavoz socialista en el Senado. ¿Está anticipando un estilo de oposición más dura en la Cámara Alta?

- Nosotros vamos a mantener una posición de Estado. Esto significa que vamos a defender las instituciones del Estado, y cuando el Gobierno se dedica a atacarlas o debilitarlas, lógicamente vamos a alzar la voz. El hecho de que el propio presidente del Gobierno sea un presidente bajo sospecha, que va a pasar por la Audiencia Nacional como testigo y máximo responsable de un partido imputado por corrupción, indigna profundamente en la calle. Ello requería un tono como el que se empleó el otro día. ¿Va a ser este el tono que emplea el grupo socialista? No. Va a ir en función de los temas que estemos abordando.

- ¿Qué relevancia da a la comparecencia judicial de Mariano Rajoy como testigo?

- A mí me parece que es demoledor. Es insostenible un Gobierno con un presidente bajo sospecha. No creo que haya ningún país en la Unión Europea donde el presidente del Gobierno vaya a pasar por la Audiencia Nacional como máximo responsable de un partido que presuntamente se ha estado financiando irregularmente durante décadas y no pase nada. En Francia, Reino Unido o Alemania el presidente del Gobierno habría caído hace tiempo.

- También el presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha sido llamado a declarar como testigo en el juicio por el caso Gürtel.

- Es preocupante, indignante, que el presidente de la Cámara Alta también vaya a pasar como testigo como responsable de la presunta financiación irregular del PP en la Comunidad de Madrid. Es una pieza de ese gran puzzle del cual es máximo maestro de ceremonias es Mariano Rajoy. Todos los caminos llevan al presidente del Gobierno.

- ¿Tiene alguna idea que aportar a la reforma del Reglamento del Senado para agilizar su funcionamiento después de tantos años de debate sobre esta cuestión?

- Yo he llegado a una conclusión: El problema del Senado no es la reforma del Senado. El problema del Senado es el PP. Por ejemplo, creando comisiones de investigación que sólo sirven para fines partidistas, o impidiendo que el presidente del Gobierno responda a preguntas de la oposición. Es decir: hacer un mal uso de la institución y ponerla al servicio del PP.

El Senado tiene un instrumento, la Comisión General de Comunidades Autónomas, el único que tiene el Estado de coordinación horizontal en las Comunidades Autónomas, que no se reúne porque el grupo mayoritario, el PP, no quiere, y cuando se ha reunido ha sido forzada por la oposición.

Hagamos funcionar lo que tenemos y haremos un gran servicio, no solo al Senado sino al conjunto de la sociedad española.

- Como Cámara territorial, ¿qué puede aportar el Senado para contribuir a solucionar la crisis institucional con Cataluña?

- El Congreso de los Diputados representa la unidad de España y el Senado debe representar la diversidad. Es la Cámara de representación territorial y por lo tanto yo espero debate territorial. La última sentencia del Tribunal Constitucional sobre la constitución del PDeCAT como grupo parlamentario es una buena noticia. Es bueno que estos temas territoriales, como es la cuestión de Cataluña, se debatan en las instituciones democráticas del Estado. Eso fortalece nuestro Estado.

- El Senado desempeñaría un papel fundamental en una hipotética aplicación contra Cataluña del artículo 155 de la Constitución para suspender una autonomía. ¿Cree que se dan las circunstancias apropiadas para su aplicación?

- Esto es un poco política ficción. Hablamos de una ley de transitoriedad que no está aprobada, por lo tanto es una hipótesis. Hablamos de la hipótesis de la aplicación de un artículo, el 155, que se desarrollaría en el Senado con la mayoría absoluta del PP y de un 'procés' que está únicamente basado en anuncios de partido pero sin ninguna decisión institucional detrás que lo avale. A mí me resulta difícil pronunciarme sobre política ficción. De cualquier manera, creo que no será necesaria la aplicación del 155.

El Gobierno está estudiando una fórmula para pasarle el marrón a otro. Después de haber alimentado la confrontación, de haber sido una máquina de generar independentistas, cuando ve el precipicio al final del túnel le endosará el problema a otro.

- ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE para contribuir a solucionar este problema?

- Hemos puesto encima de la mesa una propuesta. Este tema lo tenemos muy claro, la cuestión territorial en España. Hemos dicho abiertamente que España es un único Estado con sensibilidades, con nacionalidades distintas, y es una cuestión que hay que desarrollar y que ayudaría a dar una respuesta a esas sensibilidades en Cataluña. Tenemos una propuesta de modelo federal que pusimos encima de la mesa hace ya un tiempo con el documento de Granada.

- Tras el 39 Congreso del PSOE , ¿hasta dónde alcanzará la colaboración con Podemos? ¿Se fía más de las encuestas que dicen que ese nuevo rumbo es el correcto, o de las que sugieren que el PSOE está perdiendo apoyo por el centro?

- En las últimas elecciones los ciudadanos lanzaron un mensaje muy claro que tenemos que entender. Que estamos obligados a entendernos entre formaciones políticas distintas. Y un partido con 138 años de historia como el PSOE con un proyecto político independiente, claro y distinguible ente los demás no tiene que tener ningún miedo en ver cuáles son los puntos de encuentro con otras formaciones políticas como Podemos o Ciudadanos.

En el Senado nos hemos puesto de acuerdo hace unos pocos días, con una comisión de investigación en la que el PP pretende poner el ventilador sobre la financiación del resto de los partidos, y en el Congreso hay una mayoría alternativa que puede estudiar dar una respuesta al grave problema que tienen los jóvenes en este país de fal+ta de alternativas y de futuro.

- Más allá de acuerdos puntuales parlamentarios, ¿ve a medio plazo posible una moción de censura?

- Yo no descarto nada a futuro. Pero mientras eso pudiera darse (las mociones de censura hay que trabajarlas, hay que acordarlas, tienen que tener un contenido y sobre todo los votos suficientes), mientras eso se da o no, nos podemos poner de acuerdo en cuestiones que tienen que ver con los problemas del día a día de los ciudadanos. Tenemos esa responsabilidad como oposición y el PSOE no va a renunciar a ella.

- ¿Qué futuro le ve a esa comisión de investigación sobre financiación de los partidos del Senado en la que PSOE, Podemos y ERC se han negado a participar?

- Yo no le veo ningún futuro. Sobre todo porque no atiende a la alarma social que hay en este país sobre la corrupción política. Hay una alarma que se concentra en un partido político, que es el PP, el único partido imputado por corrupción, mientras en el resto de los partidos su financiación es en A y está fiscalizada por los instrumentos que tiene el Estado para controlar la financiación.

- ¿Qué posición adoptará el PSOE a la reprobación del senador del PP Pedro Agramunt que promueven Podemos y Compromís por su papel al frente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa?

- Estamos absolutamente de acuerdo en que la actitud que ha tenido el senador Agramunt al frente del Consejo de Europa es absolutamente censurable y reprobable. Somos conscientes de que el senador Agramunt está ahí porque es senador y que debe tener una respuesta también por parte del Senado. Estamos estudiando una respuesta conjunta con otros grupos.

- Usted está considerado un destacado 'sanchista'. ¿Ha muerto el 'susanismo' en el PSOE como dijo el secretario de Organización del partido?

- Los 'istas' y los 'ismos' han acabado en el PSOE. Estamos todos arrimando el hombro a un mismo proyecto, una alternativa de izquierdas, nítidamente de izquierdas, para este país, y en este momento todas esas etiquetas quedaron absolutamente relegadas. Estamos en otra clave totalmente distinta. Eso no quiere decir que tengamos un período todos de adaptación. Hay todavía algunas cuestiones que hay que digerir con el tiempo, algunos cambios, pero nadie duda ya de que esas etiquetas acabaron.

- ¿Cómo argumentan que no haya habido más integración de los 'susanistas' en la Ejecutiva?

- Creo que es lícito que el secretario general se rodee de una Ejecutiva que no le haga tener que estar todo el día pensando en que pueden volver a ocurrir hechos del pasado. La integración se ha dado en muchos niveles. El hecho de que Patxi López esté en la Ejecutiva federal en un área muy importante, de Política Territorial, o que Guillermo Fernández Vara también esté, son dos símbolos importantes de la integración. En la dirección del grupo del Congreso hay gente que apoyó a Susana Díaz y yo, en la dirección del Senado, también tengo gente que la apoyó a Susana. Estamos trabajando juntos y yo creo que es una buena muestra de integración. Pedro Sánchez ha sido inteligente en ese sentido y creo que está valorando a la gente por sus capacidades al margen de lo que hayan votado o apoyado en su momento.