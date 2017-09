Andrea Levy (PP) denuncia que la Junta de Seguridad se ha convocado de forma "unilateral y anómala"

Pese a que no se haya pactado entre las partes (Gobierno de España y de Cataluña), el partido del Gobierno acudirá el jueves a las 12 horas a la reunión con el fin de velar por una "buena coordinación entre fuerzas de seguridad", según ha explicado Levy. "No hay ningún inconveniente a pesar de la anormalidad en la convocatoria formal", ha aclarado en declaraciones a La Sexta.

Será el Ministerio del Interior quien acuda, aunque fuentes del ministerio hayan afeado que sea la primera vez en la historia que se convoca una Junta de Seguridad "violentando los procedimientos formales que rigen a la misma". Con esto, el Govern pretende llegar a un acuerdo sobre la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el referéndum del 1 de octubre, para lo que ya habían presentado un recurso pidiendo revocar la orden del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, y que ha sido rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Levy no ha querido dejar de señalar que, a su juicio, "los únicos que pretenden dar instrucciones políticas a cuerpos de seguridad del Estado es el Gobierno de Cataluña a los Mossos", en respuesta al "grito en el cielo" y la "alarma" que manifestó el Consejero del Interior ante los procedimientos que los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo por orden jurídica.

"No les están dejando hacer su trabajo, actuar como la policía en instrucción del juez o la Fiscalía", ha apuntado. En este sentido, preguntada sobre si confía en los agentes, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha especificado que aunque tiene "dudas" sobre los mandos políticos que según ella los quieren dirigir, espera que garanticen la tranquilidad independientemente de la ideología de cada uno: "No tengo por qué no creer en el cuerpo de seguridad", ha recalcado.