Anna Gabriel: "La persecución política al independentismo toma nuevas formas"

Lo ha dicho a través de un audio que se ha emitido durante la IX Asamblea de Endavant que han celebrado en Reus (Tarragona), una de las corrientes de la CUP y organización en la que milita Gabriel, tras conocerse que se encuentra en Ginebra (Suiza) en un viaje organizado como "estrategia de defensa" ante la citación que tiene para ir a declarar ante el Tribunal Supremo (TS) el miércoles que viene.

Gabriel ha animado a los militantes de Endavant y se ha excusado por no poder asistir al acto, aunque no ha desvelado si irá a declarar: "Sois gente determinada, convencida, incorruptible y generosa. Por eso es un orgullo militar en Endavant. Y por eso he querido hacerme un espacio en una asamblea a la que no puedo asistir".

También ha asegurado que "corren tiempos extraños", pero ha destacado que también pueden ser tiempos de cambios que hagan posibles transformaciones en la sociedad.

Asimismo, en una publicación en su cuenta de Twitter recogida por Europa Press, ha compartido el cartel de un acto en su apoyo que se celebrará el sábado 24 en Sallent (Barcelona) y ha lanzado un mensaje: "Nos vemos el sábado, contra la persecución política".