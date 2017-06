Aplausos y vivas al Rey y España en el aniversario de 1977, mientras Unidos Podemos, PDeCAT y PNV guardan silencio

La Cortes han rendido este miércoles un homenaje a los parlamentarios que promovieron la Constitución de 1978 con motivo del 40 aniversario de las primeras elecciones tras la dictadura, un acto presidido por los Reyes y que ha estado marcado por los vivas al Rey, a España y a la Democracia, pero también por el silencio que han guardado los diputados de Unidos Podemos, el PDeCaT y el PNV, que no han secundado los aplausos que la mayoría de los asistentes han dirigido a Felipe VI y sus palabras en esta ceremonia.

De entrada, ninguno de los parlamentarios de estos tres grupos ha aplaudido a los Reyes a su llegada al Salón de Plenos, aunque sí les han recibido en pie y, en el caso del PDeCAT, sus diputados les han mostrado, además, unas pancartas con la imagen de una urna y el lema '16 Juny 1977- 1 Octubre 2017', las fechas de las primeras elecciones de la Transición y la prevista para la convocatoria del referéndum independentista en Cataluña.

Unas pancartas que han venido exhibiendo a lo largo de todo el acto cada vez que las cámaras de televisión les enfocaban y particularmente cuando el Rey ha afirmado que, "fuera de la Ley sólo hay arbitrariedad, imposición y negación de la libertad". Sin embargo, justo detrás de donde estaban sentados, varios senadores han desplegado una bandera española para contrarrestar de alguna forma este gesto de los independentistas catalanes.

PODEMOS SÍ SECUNDA EL 'VIVA LA DEMOCRACIA'

Tras su entrada en el hemiciclo, se han escuchado vivas al Rey y a España, e incluso un 'Viva la democracia', que ha sido el único 'grito' que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha repetido y con él algunos de sus compañeros de bancada.

A partir de ahí tanto los diputados de Unidos Podemos como los del PDeCAT y el único representante del PNV que ha asistido, Aitor Esteban, no han respaldado con aplausos prácticamente ninguna de las palabras del Jefe del Estado. De hecho, el monarca sólo ha conseguido arrancar unos a Iglesias cuando se ha referido a la lucha contra el terrorismo.

Mejor 'suerte' ha corrido el discurso que previamente ha pronunciado la presidenta del Congreso, a quien los de Unidos Podemos, muy pendientes de las reacciones de su líder, han respaldado algunas de sus palabras.

UNIDOS PODEMOS NO APLAUDE A SANTIAGO CARRILLO

Sobre todo cuando ha nombrado en el listado de parlamentarios constituyentes a Rafael Alberti y Dolores Ibarruri, 'La Pasionaria', no así cuando se ha referido al que fuera líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, cuya mención iba ligada a la de Adolfo Suárez.

Los actos con motivo del 40 aniversario de las elecciones del 15 de junio de 1977 se inicaron a las 11.50 horas, con la llegada de los Reyes al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde fueron recibidos en la conocida como Puerta de los Leones por los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García-Escudero, por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por los presidentes del Tribunal Constitucional Juan José González Rivas, y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

Tras saludar a los miembros de las Mesas de las Cámara Baja y Alta y posar para una foto de familia con los diputados y senadores constituyentes, entre los que ocupaba un lugar preeminente el expresidente Felipe González, los Reyes entraron en el Palacio para continuar saludando a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de exdiputados y exsenadores.

PLACA EN EL PALACIO

A renglón seguido, los Reyes se fotografiaron junto a la placa se ha colocado en el Vestíbulo de la Reina en memoria de "los que tuvieron el honor de representar a los españoles en las Cortes Generales" y que ha encargado la citada asociación.

Posteriormente, pasaron al Salón de Pasos Perdidos para saludar a los ministros, al expresidente Jose María Aznar, al jefe de la Oposición --en este caso Pedro Sánchez, que ha vuelto a participar en actos institucionales en la Cámara--, a los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo; de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y Madrid, Cristina Cifuentes, y los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado, a excepción de ERC, que no ha estado presente en este acto.

En ese conocido Salón, el Jefe del Estado impuso unas insignias conmemorativas a los parlamentarios que formaron parte de las Cortes Constituyentes, y a los familiares de los ya fallecidos que también han sido invitados a esta ceremonia.

Entre los asistentes se encontraban José Carrillo, hijo de Santiago Carrillo, secretario general del PCE; Dolores Ruiz, nieta de Dolores Ibarruri, 'La Pasionaria'; Yenia Camacho, hija de Marcelino Camacho, ex secretario general de CCOO; Nicolás Redondo Terreros, hijo de Nicolás Redondo, ex secretario general de UGT; Fernando Fraga, nieto de Manuel Fraga, entonces líder de Alianza Popular; Enrique Fernández Miranda, hijo de Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes; Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas e hijo de Fernando Álvarez de Miranda, ex presidente del Congreso y ex Defensor del Pueblo.

También acudieron los tres 'padres' de la Constitución que continúan vivos Miquel Roca, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y otros expresidentes del Congreso y del Senado como Federico Trillo, Luisa Fernanda Rudi, Jesús Posada, Juan José Lucas y Juan José Laborda.

Hubo representación de todos los presidentes del Gobierno de la democracia, salvo el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de viaje en México: además de los citados González y Aznar estuvieron Adolfo Suárez Illana, hijo de Adolfo Suarez, y Pilar Ibañez, viuda de Leopoldo Calvo Sotelo.

GUERRA, RECIBIDO CON APLAUSOS DE LOS SUYOS

Entre los asistentes también se encontraba el histórico dirigente socialista Alfonso Guerra, que ha sido recibido con aplausos por los diputados y senadores del PSOE, ya que ha decidido sentarse en el escaño que ocupaba durante su última legislatura en el Congreso, en lugar de situarse en la zona reservado a los homenajeados.

A continuación, los Reyes presidieron la Sesión Solemne en el hemiciclo, donde el Jefe del Estado y la presidenta del Congreso pronunciaron sendos discursos tras escuchar el himno nacional, con el que se abrió este acto central.

Concluida la ceremonia, los Reyes se trasladaron a otro edificio del complejo del Congreso para inaugurar una exposición con motivo de los 40 años de las primeras elecciones democráticas que hubo en España desde la II República y que lleva el título de 'Habla, pueblo, habla', el lema de aquellas elecciones de 1977.