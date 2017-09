Arenas: la "república del odio a España" de los separatistas no va a triunfar

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha asegurado hoy que "esa especie de república del odio a España" que plantean los separatistas no va a triunfar por el Estado de derecho y porque hay "una mayoría silenciosa que no está de acuerdo con ese desvarío".

En su discurso de clausura del acto de apertura del curso político del PP de Sevilla que se ha celebrado en Carmona, Arenas se ha mostrado absolutamente convencido de que se superarán "estos momentos delicados" en el terreno institucional en España.

El dirigente del PP ha querido recordar a los alcaldes y concejales de Cataluña que están luchando en contra del "fanatismo", y a los que ha considerado "héroes de la democracia".

A Arenas le parece "clarísimo" que quienes crean problemas a los ciudadanos y los que intentan que estos cometan delitos "no son gobernantes y no merecen llevar las cuentas públicas": No se puede hablar de gobernantes cuando se crean problemas a los ciudadanos y se les incita a una conducta delictiva".

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP ha asegurado que los separatistas "se quieren cargar la democracia" junto con "sus cómplices", entre los que ha citado a Arnaldo Otegi, Bildu y Podemos.

Lo hacen "basándose en un órdago a la verdad sobre tres mentiras", ha considerado Arenas: uno a la historia, porque "se inventan guerras que no han existido", otro a la ética "porque intentan decir que son los únicos buenos catalanes y eso es inadmisible" y otro a la verdad democrática "porque dicen que defienden la democracia" cuando esta es "ley y libertad".

Antes de ser "separatista, de ERC, de Convergencia, del PP o de Podemos, hay que ser demócrata", ha señalado Arenas, para quien "la patraña separatista no tiene límites".

Así, ha agregado, cambian "la bandera de todos por una bandera de parte" y "persiguen a gente corriente que no está de acuerdo con la estrategia separatista", lo que para Arenas supone "la estrategia más alejada del concepto de democracia".

También ha destacado la labor de los funcionarios que se niegan a avalar con su firma la "ilegalidad" y que con su comportamiento están dando un ejemplo de valentía.