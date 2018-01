El exministro Arias Salgado desaconseja la reforma constitucional y aboga por cerrar el reparto competencial

El exministro Rafael Arias Salgado, que con UCD gestionó Administraciones Públicas y con el PP fue titular de Fomento, ha desaconsejado en el Congreso abrir un proceso de reforma constitucional y ha apostado por la vía de acuerdos entre los partidos para mejorar el modelo autonómico, teniendo claro que no se deben ceder ya más competencias a las comunidades. "El grado de descentralización del Estado español no tiene parangón en el mundo y no cabe transferir más poder", ha dicho.