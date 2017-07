Armengol cree que Sánchez debería presentar moción de censura "cuando pueda"

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha considerado hoy que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, debería tratar de presentar una moción de censura "cuando pueda".

Ha añadido, sin embargo, que de no ser por el "comportamiento" de otras formaciones, el secretario general "ya sería presidente" del Gobierno.

Preguntada sobre esta cuestión en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Armengol ha recalcado que confía en que Sánchez buscará el apoyo del resto de los partidos para presentar una moción de censura propia contra el Gobierno de Mariano Rajoy en el momento "que crea más oportuno".

"Vivir en el pasado no tiene mucho sentido; si hubiese otro comportamiento por parte de otras formaciones, no estaríamos deseando que Pedro sea presidente o no, porque ya lo sería", ha asegurado.

Armengol ha subrayado que confía en Podemos en ámbito estatal, para sustentar la posible moción, como en el ámbito autonómico, pues es una de las formaciones que sustenta el Gobierno balear.

"Con Podemos no nos disputamos nada", ha recalcado la presidenta, en referencia a que esta formación contribuye más siendo una fuerza aliada en la presentación de la moción, que en fomentar la "disputa por la izquierda".