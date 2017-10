Armengol pide a Puigdemont que no declare la independencia

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha pedido hoy "formalmente" al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemot, "que no declare unilateralmente la independencia".

"Ni DUI ni artículo 155, diálogo", ha afirmado la líder socialista balear en el pleno del Parlament autonómico en una intervención, "en un día tan trascendental", en la que ha rechazado la declaración de independencia pero también se ha mostrado contraria a la aplicación del precepto constitucional que permitiría suspender la autonomía catalana.

Armengol ha hecho un llamamiento a la negociación y ha reprochado al Gobierno del PP que no haya afrontado el "conflicto territorial" con "una propuesta política a los catalanes para decirles por qué se tienen que quedar en España".

La jefa del ejecutivo autonómico ha hecho estas reflexiones al hilo de una pregunta de la portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, que le ha pedido que inste al PSOE a rechazar tanto la suspensión de la autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución como la imposición de estados de excepción, alarma o sitio, previstos en el artículo 116, algo que supondría "'ulsterizar' Cataluña y poner en peligro las libertades más básicas".

Armengol ha subrayado su preocupación por una crisis provocada por la incapacidad de "las dos partes de establecer el nivel de diálogo suficiente para llegar al acuerdo que necesitarían".

Ha insistido en que el referéndum ilegalizado del 1 de octubre no puede servir de "excusa" para una proclamación de independencia unilateral "que está fuera de la legalidad", pero se ha dirigido también "al presidente del Gobierno de España", Mariano Rajoy, para defender que "un conflicto que es político no se puede arreglar solo con la justicia y la policía, no se puede arreglar con represión".

La responsabilidad de hacer una propuesta atractiva para resolver el conflicto corresponde al Gobierno del PP, ha insistido la presidenta balear, que ha recordado que hace años que defiende una reforma de la Constitución que haga de España un Estado federal.

La solución pasa por ofrecer "más derechos, más libertades, más competencias, y una financiación que, por cierto, le falta a los catalanes, pero sobre todo le falta a esta Comunidad", ha concluido Armengol.