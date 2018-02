Arran cree que el independentismo no tiene "capacidad" para implementar la República

La organización juvenil de la izquierda independentista vinculada a la CUP, Arran, ha afirmado este viernes que el independentismo "no cuenta en estos momentos con la capacidad" suficiente para implementar la República catalana.

Así lo ha expresado la organización en un comunicado publicado en su página web en el que considera que no tienen la fuerza necesaria en las instituciones: "Hay dudas, falta de estrategia".

Tachan de "nuevo día histórico fallido del independentismo" a la jornada en la que estaba previsto el pleno de investidura del candidato de JxCat a la Presidencia, Carles Puigdemont, pero el presidente del Parlament, Roger Torrent, decidió aplazarlo.

Narran que la investidura no se produjo por decisión de Torrent (ERC) y se inició la "enésima batalla para señalar a los culpables" entre JxCat y ERC, y acusan a los republicanos de supeditar su acción política a la legalidad española.

"No es menos criticable el hecho de que Puigdemont, tras pasar toda la campaña electoral diciendo que volvería, no lo haya hecho y parezca lejos de hacerlo", advierten, y aclaran que saben que si vuelve irá a prisión, que no pueden exigirle a nadie que vaya a la cárcel, pero sí recriminarle que mintiese en campaña electoral.

CRÍTICA A LA ANC

Destacan la movilización que hubo el día en que se preveía el pleno de investidura --que convocaron la ANC y los Comités en Defensa de la República (CDR)--, que en un principio mantuvieron pese a posponerse el pleno, pero que la ANC desconvocó más tarde.

"La lógica desmovilizadora de los principales agentes del independentismo se vio superada de nuevo por la radicalidad y la firmeza de los CDR", han afirmado en referencia a la decisión de los comités de continuar con la manifestación tras desconvocarla la ANC por haber roto el cordón policial que rodeaba el parque de la Ciutadella, y haber conseguido un grupo de manifestantes llevar la protesta a las puertas del Parlament.

Sin embargo, tampoco ven que el independentismo tenga la fuerza necesaria en la calle, donde creen que el movimiento no está suficientemente estructurado y las movilizaciones "no están preparadas para asumir el grado de confrontación necesaria que impondrá el Estado".

Pese a ello, llaman a no caer en el pesimismo, ya que afirman que asumir la actual situación del independentismo tiene que servir para encarar la necesidad de intensificar los esfuerzos para continuar luchando por el objetivo que anhelan.