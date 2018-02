Arrimadas: La señora Cifuentes se hace un Rajoy bloqueando el pacto con Cs

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cargado contra la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, por "estar haciéndose un Rajoy" al bloquear el pacto de investidura en la Comunidad que firmaron con su partido, impidiendo avanzar en la lucha contra la corrupción.

Arrimadas, en una rueda de prensa en la sede de Alcalá al concluir la reunión de la Ejecutiva, se ha referido así a la comparecencia ante el juez del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados quien ha pedido al magistrado que llame a declarar a Cifuentes.

La portavoz del partido ha acusado a la presidenta de bloquear la semana pasada su comparecencia ante la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción política y de aliarse con el PSOE para impedir que salga adelante la limitación de los mandatos y la protección a los denunciantes, dos medidas incluidas en el pacto de investidura.

En medio de esta tensión que se respira entre el PP y Ciudadanos desde que Arrimadas ganó las elecciones catalanas y el partido naranja escala en las encuestas, la portavoz ha dicho no entender cómo Rajoy ha reunido hoy a sus barones "no para hablar de corrupción" o ver qué reformas necesita España, sino para "atacar" a Ciudadanos.

Y en este cruce de ataques, Arrimadas ha evitado pronunciarse sobre si Cs se plantea dar un ultimátum al PP, como hizo hace un año en Murcia, para que cese a la senadora popular, Pilar Barreiro, imputada en la Púnica.

Se ha limitado a responder que Ciudadanos no dio "un cheque en blanco" al PP y ha dicho confiar en que el partido del gobierno no ponga "en riesgo" la estabilidad, después de que llevan días sugiriendo que la legislatura podría verse afectada si no cumplen su parte del pacto.