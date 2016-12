Arrimadas: Puigdemont sólo puede "repetir" el 9N, que "no sirvió para nada"

La portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, ha lamentado hoy que el presidente catalán, Carles Puigdemont, concluya el año "como lo empezó, sin presupuestos, dependiendo de la CUP" y aspirando sólo a "repetir" la consulta del 9N, "que no sirvió para nada".

Arrimadas ha criticado en rueda de prensa celebrada en Jerez de la Frontera (Cádiz) que Cataluña viva "en un 'deja vu' político desde 2010", ante el que, en su opinión, Puigdemont "lo único que ofrece es repetir" una consulta soberanista, cuando Cataluña "no puede perder más tiempo" hablando continuamente "de cómo salir de España y de la Unión Europea".

La líder de Ciudadanos ha censurado que el presidente de la Generalitat no hiciera en su discurso de fin de año "ninguna referencia" a asuntos como el paro o la corrupción, u otros "que realmente preocupan a los catalanes".

En su opinión, cuando Puigdemont "habla de desconectar del resto de España", en el fondo lo que le ocurre es que "ha desconectado de la realidad del resto de los catalanes", situándose por tanto "en un plano de irrealidad" que entre otras cosas persigue "tratar de contentar a la CUP y a Podemos".

Tampoco cree que tengan "credibilidad" sus apelaciones al diálogo cuando el próximo 17 de enero "vamos a ver vacía la silla de los catalanes en la Conferencia de Presidentes" debido a su anunciada ausencia y a pesar de que en ese encuentro deben abordarse cuestiones "importantes".

Arrimadas ha recordado a este respecto que la convocatoria de esta conferencia fue una de las exigencias de Ciudadanos para respaldar la investidura de Mariano Rajoy como presidente, una "vía de diálogo" que se ha abierto pero que no va a contar con la presencia de Puigdemont.

La portavoz de Ciudadanos en el Parlament catalán ha insistido por último en que es necesario "mirar hacia el futuro y no al pasado", en alusión a una consulta soberanista "que no sirvió absolutamente para nada" y que Puigdemont sigue poniendo sobre la mesa a pesar de que los catalanes están "cansados y agotados" de escuchar un discurso que "no lleva a ninguna parte".