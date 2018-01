Arrimadas cree que aplazar el pleno no es solución si Puigdemont sigue siendo candidato

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha avisado al presidente del Parlament, Roger Torrent, de que su decisión de aplazar el pleno de investidura "no soluciona el problema", ya que ha mantenido a Carles Puigdemont (JxCat) como candidato a presidir la Generalitat.

En rueda de prensa este martes, ha tachado la decisión de huida hacia delante, porque alarga el proceso independentista y la "inestabilidad política y jurídica".

Arrimadas cree que Torrent debió suspender el pleno y también reconocer que Puigdemont no puede ser el candidato, como asegura que los políticos independentistas "reconocen en privado".

Por eso, ha pedido a los partidos independentistas asumir que Puigdemont no será presidente, y que lo digan públicamente: "¿No tienen a otro candidato que no tenga acusaciones tan graves como Puigdemont y que no esté huido de la justicia?".

"Queremos soluciones realistas, que no pasan por alargar el proceso", y ha añadido que el proceso independentista no es viable porque no tiene mayoría social ni reconocimiento internacional y está dividido internamente, según ella.

Ve insostenible la situación porque perjudica a la economía catalana y a la imagen exterior de Cataluña y del Parlament, y la población catalana "no puede esperar al siguiente capítulo del 'show' de Puigdemont".

PIDEN AMPARO A TORRENT

Arrimadas ha recordado que Cs ha pedido en la Mesa del Parlament un informe de los letrados sobre cómo quedan los plazos de investidura, ya que "esto es un gran agujero de incertidumbre".

Además, Cs presentará un recurso de amparo a Torrent para que sea "el presidente del Parlament de todos" y no solo de Puigdemont, y que dé información a los grupos sobre qué puede pasar próximamente y cómo va a cumplir las resoluciones judiciales.

"Los diputados del Parlament estamos viendo que tenemos un presidente que está trabajando para esquivar el cumplimiento de las sentencias", ha recriminado, y ha pedido que Torrent respete las decisiones judiciales y los derechos de todos los diputados.

En el documento del recurso consultado por Europa Press, Cs critica que la decisión de Torrent de aplazar el pleno pero manteniendo al candidato pone al Parlament "al único y exclusivo servicio de los intereses" de Puigdemont.

También recuerda que los letrados de la Cámara emitieron un informe advirtiendo sobre la investidura de Puigdemont, y que el Tribunal Constitucional (TC) no avala una investidura si el candidato no está en el Parlament.

Por eso, Cs reclama que Torrent ampare los derechos fundamentales de los diputados, que deje "de continuar alimentando una situación de inseguridad jurídica intolerable", y que no tenga un trato de favor con Puigdemont, para no vulnerar el principio de igualdad entre los diputados.

También le pide cumplir el reglamento del Parlament y las decisiones del TC, "en garantía de los derechos fundamentales del conjunto de diputados en la Cámara y de la dignidad de esta institución".