Arrimadas arremete contra el PP por no apoyar la moción de censura contra Puigdemont antes del 1-O

La portavoz nacional de Ciudadanos y líder de la oposición en Catalunya, Inés Arrimadas, ha lamentado este lunes que el portavoz del PPC, Xavier García Albiol, le haya vuelto a negar el apoyo para la moción de censura contra Puigdemont que su grupo quiere liderar para forzar elecciones anticipadas en Catalunya.

Arrimadas ha hablado telefónicamente esta misma mañana con García Albiol y, tal como adelantó eldiario.es, éste le ha emplazo a después del 1-O para plantear la iniciativa en el Parlament, alegando que ahora no es el momento y que hay otros mecanismos que ha puesto en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy, y también la Justicia, para frenar el 1-O.

Para poder registrar la propuesta Ciudadanos necesita el apoyo de al menos otros dos diputados más de los 25 que tiene el grupo en el Parlament. Pero el PP se resiste ahora a prestárselos, algo que no acaba de comprender la líder catalana de Ciudadanos.

"Si no nos cede siquiera dos escaños, estará siendo desleal con sus propios votantes y con aquellos catalanes que no quiere independizarse", ha dicho Arrimadas, que ha pedido al líder del PP catalán que sea "valiente", "no se ponga de perfil ante este golpe a la democracia" y apoye la iniciativa en unos momentos cruciales para España.

Arrimadas cree que el único partido que está abanderando la oposición en Catalunya es Ciudadanos dado que, en su opinión, tanto el PSC como el PPC no lo han hecho durante todos estos años. Por ello ha pedido al partido de Rajoy que "rectifique", "tenga altura de miras" y dejen de lado "la calculadora electoral".

La portavoz nacional de Cs ha lamentado Junt X Sí y la CUP hayan dado un paso más en esta escalada de "despropósitos" y hayan decidido "cerrar a cal y canto el Parlament" para iniciar la campaña del referéndum. "Este nuevo atropello no nos va a callar", ha advertido Arrimadas.

"No sé que más cosas necesita el señor Albiol que pase para decidirse. Es el único cartucho que nos queda. No entiendo que me pida tiempo. Yo no vengo de la escuela de los brazos cruzados. No vamos a esperar y a apuntarnos a las teorías del señor Rajoy y del PP, vamos a utilizar esa herramienta", ha reiterado la dirigente de Ciudadanos en la rueda de prensa que ha ofrecido al finalizar la Permanente de la Ejecutiva de su partido.

Además, Arrimadas ha adelantado que a partir de mañana su partido va a presentar en todos los Ayuntamientos donde tengan concejales una moción muy similar a la que se va a discutir este martes en el Congreso encaminada a apoyar al Gobierno y para exigir "que se proteja a nuestros funcionarios ante los atropellos que están sufriendo y no se use dinero público" para la campaña del 1-O.

Por otro lado, Arrimadas no ha rechazado participar en la mesa de diálogo para reformar la Constitución que plantean Unidos Podemos y el PSOE, pero se ha extrañado de que los de Iglesias "pidan hacer esa mesa y no se hayan puesto en contacto con las fuerzas catalanas".

"Podemos es un grupo muy dividido", ha recordado, mientras les pedía que "nos se dejen llevar por sus discrepancias internas" y se pongan "a trabajar ante el pisoteo de los derechos que están sufriendo los catalanes".

También ha criticado a los socialistas por no tener "las ideas claras". "Aquí no valen medias tintas y decir una cosa por la mañana y otra por la tarde".

Arrimadas ha esquivado la pregunta de si están de acuerdo en que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución, extremo que ya no se descarta. "Nuestro plan político es ganar a los independentistas en las urnas. La Justicia tiene que aplicarse y es el Gobierno el que tiene que garantizar nuestros derechos y ellos sabrán lo que hay que hacer. Todo lo que se vaya planteando lo iremos valorando", ha zanjado la portavoz de Ciudadanos.