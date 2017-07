Arrimadas exige convocar elecciones y "no alargar la agonía" del Govern

La líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña y jefa de la oposición en el Parlament, Inés Arrimadas, ha exigido hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "ponga las urnas de verdad", convoque elecciones autonómicas y "no alargue la agonía" de su gobierno.

El presidente catalán ha comparecido en el Parlament para dar cuenta de los cambios en el Govern: el cese de Jordi Baiget, por expresar dudas del referéndum, y los nombramientos de Santi Vila como sustituto en el departamento de Empresa y de Lluís Puig en Cultura.

En su intervención, Arrimadas ha calificado a Puigdemont de "presidente inusual" porque "no se presentó como candidato a las elecciones, se centra en una obsesión que no está en su programa electoral y además destituye a sus consellers por motivos extraños".

Así, le ha reprochado que no haya destituido a Baiget por los "no cumplir ni solucionar problemas" de su área de gestión, sino por "ser sincero, decir la verdad, atreverse a comparecer en público y no en privado".

"Sabe que lo que dijo Baiget es verdad. Usted mintió cuando dijo que la independencia sería en 18 meses y sabe que miente ahora cuando promete un referéndum para el 1 de octubre. Ha traicionado a un miembro de su partido por decir la verdad. Cuando alguien dice la verdad, le destituye", ha afirmado.

Arrimadas ha augurado que "cuando se vea que su proyecto está en vía muerta, no van a poder participar en una nueva etapa política en Cataluña", mientras que "los únicos que se están poniendo las botas electoralmente son sus socios de ERC, porque hacen el juego únicamente a ERC".

"Ponga las urnas de verdad, no hace falta que alargue esta agonía. Convocar elecciones y poner las urnas de verdad será lo único útil que hará para todos los catalanes en todo su mandato", ha sentenciado.

Y le ha reprochado que el PDeCAT esté "jugando a ser más antisistema que la CUP y más independentista que ERC. "No sé qué piensan algunos de los que siguen en su partido respecto a su estrategia. Me da a mi que cuando constaten el fracaso del referéndum, los que más lo van a pagar son ustedes. Será la puntilla de CDC".