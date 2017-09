Arrimadas no ve diferencia entre Puigdemont y CUP: "Cree que tiene un carné de impunidad"

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha rechazado este martes que haya alguna diferencia entre el presidente de la Generalitat, Carles Puigdmeont, y la CUP porque los dos están dispuestos a ejercer la desobediencia: "Tenemos un presidente de la Generalitat que se cree que por serlo tiene un carné de impunidad, de inmunidad".

Para Arrimadas, no hay ningún tipo de diferencia ideológica ni de discurso entre ambos: "El presidente dice 'si me inhabilitan no haré caso'. Tenemos un gobierno instalado en la desobediencia porque no pueden ganar y lo apuestan todo a la calle".

En un desayuno informativo, la líder de la oposición ha reiterado que ser independentista es legítimo, pero ha criticado que el presidente del Govern esté haciendo cosas intolerables como el uso de datos personas de forma "ilegal" para elaborar un censo.

"Nuestra dirección, nuestros DNI; No sabemos si los tiene la CUP o los voluntarios de la ANC. No me tranquiliza que tengan mis datos, ni siquiera CDC", ha lamentado.

En ese sentido, preguntada por si el Estado debe aplicar el artículo 155 de la Constitución para retirar competencias a la Generalitat, ha respondido que "se habla mucho de ese artículo y muy poco de la ley orgánica de protección de datos".

"PRESIÓN" A LOS MOSSOS

Arrimadas ha criticado que el proyecto independentista esté "presionando" a alcaldes y periodistas, y ha vaticinado que habrá directores de colegios presionados para abrir las escuelas el 1-O y funcionarios señalados en las calles, especialmente en los pueblos pequeños.

"El mayor problema que vamos a tener de aquí al 1-O es que muchos funcionarios, personas, directores de colegios y Mossos puedan ser señalados si no quieren cometer las ilegalidades que obliga el señor Puigdemont", ha zanjado.

Ha criticado al Govern porque considera que se está poniendo a la policía catalana contra la espada y la pared, algo que también ve intolerable: "Veremos a Mossos con una orden judicial y una política que se contradicen".

Para Arrimadas, los Mossos no pueden ser la "guardia pretoriana de Puigdemont y no se les puede obliga a cometer ilegalidades, porque les deslegitimaría para siempre", por lo que se ha comprometido a no permitir que eso ocurra.

También ha aclarado que la Fiscalía General del Estado ha llamado al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, como ha llamado "al resto de representantes de las policías --no como imputado o a acusado-- para hablar de cómo cumplir con la ley y las resoluciones judiciales" en lo que hace referencia al 1-O.

FUNCIONARIOS

Arrimadas ha criticado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, porque considera que no puede decir que no pondrá en riesgo a la institución y a los funcionarios del consistorio en el 1-O, y a la vez "pedir a la Generalitat que lo hagan ellos".

"Ser la alcaldesa de Barcelona, va un poco más allá. Si no quieres poner en riesgo a los funcionarios del Ayuntamiento, no es normal que pida que pongan en riesgo a los de la Generalitat", ha criticado.

También se ha referido a la manifestación independentista de la Diada y --"siendo respetuosos con los que salieron a la calle"--, considera que fueron menos, pese a que formaron con los manifestantes un símbolo de suma, por lo que les ha emplazado a admitir que tienen menos apoyos.