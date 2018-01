Arrimadas afirma que "el independentismo se ha roto" con el aplazamiento de la investidura de Puigdemont

En una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press, Arrimadas ha señalado las reacciones a la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, como la demostración de la ruptura entre las formaciones independetistas.

"Ya hemos visto hoy que el señor Torrent está en la lista de traidores y fachas, y dentro de nada se dirá que se tiene que ir de Cataluña", ha dicho Arrimadas defendiendo la decisión del president del Parlament. "Lo que ha hecho ha sido atrasar el Pleno", ha apuntado la líder de Ciudadanos en Cataluña.

Arrimadas ha reclamado también a Puigdemont que desista en su intención de ser investido president de la Generalitat después del "último capítulo ridículo" de este martes, en referencia a los intentos infructuosos de Torrent para contactar con Puigdemont. "No sabe ni coger el teléfono al president del Parlament", ha ironizado.

Según Arrimadas, "es de sentido común" que "un fugado de la justicia no puede ser president de la Generalitat", y ha pedido que "el constitucionalismo" permanezca unido "remando en la misma dirección" sin descartar una nueva convocatoria electoral en Cataluña. "No estamos en el escenario de repetición electoral, pero en Cataluña ya no se puede saber qué va a pasar", ha admitido.