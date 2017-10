Arrimadas lamenta que el "efecto" de una posible DUI sea el cambio de sede de bancos

En declaraciones tres reunirse con el Gremi de Restauració de Barcelona, ha contestado de este modo sobre la reunión anunciada por Banc Sabadell para decidir si cambian su sede a otro punto fuera de Cataluña, y la de CaixaBank, que ha avisado de que tomarán las "decisiones necesarias" cuando consideren.

Ha lamentado que "muchas empresas están diciendo que se van, que cambian su sede social" y ha asegurado que su intención es detener las afectaciones económicas que considera que se derivan de la intención de declarar la independencia.

"Nos estamos haciendo mucho daño. La fractura social en Cataluña es evidente. Hay efectos económicos muy graves y creo que se tiene que parar, volver al sentido común y comenzar una nueva etapa de diálogo, de negociación y de tranquilidad y respeto por todas las sensibilidades políticas" en Cataluña, ha dicho.

Por eso, ha pedido a Puigdemont que "rectifique" y que no proclame la DUI en el pleno del lunes en que comparecerá para abordar los resultados del referéndum del 1-O.

"Le pedimos a Puigdemont que pare esto", y ha exigido al Gobierno central actuar si el presidente mantiene su empeño en cumplir su hoja de ruta, en dar por válidos los resultados de la consulta y en aplicarlos declarando la independencia.

Ha reiterado la petición de Cs al Ejecutivo de Mariano Rajoy de aplicar el artículo 155, y lo ha justificado para que el Gobierno central asuma la competencia de la Presidencia de Cataluña para convocar elecciones catalanas, que es "la forma más limpia, tranquila y de sentido común".

Arrimadas quiere un nuevo Parlament y un nuevo Govern para Cataluña que dialogar con el resto de España y trabajar por "el diálogo y la reconciliación entre catalanes, porque la fractura social en Cataluña no la puede negar nadie".

"ASÍ NO" PUIGDEMONT

La líder de Cs en Cataluña no ve un cambio en el mensaje que Puigdemont dirigió el miércoles a los catalanes, y que continúa yendo "hacia el precipicio de la DUI", algo que tacha de absoluta irresponsabilidad.

Ha censurado que se dirigiera a Felipe VI "de tú a tú y diciéndole 'así no", en referencia a la crítica que el presidente de la Generalitat hizo al Rey contra su discurso del martes, cuando el monarca responsabilizó de la situación al Govern, pidió mantener el orden constitucional y no aludó a las cargas ni a los heridos durante el 1-O.

Por eso ha reprendido a Puigdemont: "Yo le digo que así no se puede hacer. Así no. Separar a los catalanes, no. Así, no a cerrar las instituciones catalanas como el Parlament. Así, no, fuera de la democracia, de las leyes democráticas y del sentido común".