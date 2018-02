Arrimadas:"Quien ha hecho de estatua durante muchos años ha sido el Gobierno"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha replicado hoy al dirigente del PPC, Xavier García Albiol, que quien ha hecho de "estatua" durante "muchos años" ante la situación de Cataluña ha sido el Gobierno, y ha insistido en que no presentará candidatura al no contar con la mayoría suficiente.

Albiol reclamó anteayer a Ciudadanos que "deje de ser una estatua" y aproveche la "división" que la suspensión del pleno de investidura de Carles Puigdemont haya podido provocar dentro del independentismo para proponer un candidato constitucionalista.

"Quien ha hecho de estatua ha sido el Gobierno durante muchos años. Si no hubiese hecho de estatua, no hubiésemos llegado hasta aquí -con el proceso independentista-. El PP, en lugar de hacer autocrítica -por los resultados electorales-, ataca a Ciudadanos", ha dicho Arrimadas a Catalunya Ràdio al ser preguntada por las palabras del líder del PPC.

Pese a las múltiples peticiones de los populares, Arrimadas ha insistido en que no presentará candidatura a la presidencia de la Generalitat al no contar con la mayoría suficiente para poder gobernar.

"Yo soy realista. Hemos ganado las elecciones. ¿Podemos gobernar?. No. Con esta ley electoral no se puede plantear ni un pacto transversal", ha argumentado Arrimadas, quien ha recalcado que "los números no dan" para que los partidos constitucionalistas puedan configurar una mayoría alternativa a la independentista.

La también portavoz nacional de Ciudadanos ha instado de nuevo a los partidos independentistas a "reconocer en público" lo que admiten "en privado": que el proceso independentista "ha fracasado", aunque "alarguen el discurso":

"Ni Carles Puigdemont será presidente, ni Cataluña será independiente", ha asegurado Arrimadas.

Preguntada sobre si contemplan la posibilidad de unas segundas elecciones en Cataluña, ha afirmado que Ciudadanos "no está trabajando en este escenario".

Por otra parte, y en declaraciones la SER, la líder de Ciudadanos ha afirmado hoy que los mensajes de Puigdemont demuestran que no solo "se ha acabado" el 'procés', también su carrera política como president, y ha considerado que el independentismo "está fracturado" aunque "oculten" o "maquillen".