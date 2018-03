Artadi y Salvadó formaron "grupo 2 de octubre" para gestionar el posreferéndum

El exsecretario de Hacienda Lluis Salvadó, uno de los imputados por el juez de Barcelona que investiga el 1-O, lideró el denominado "grupo del 2 de octubre" para gestionar el posreferéndum, en el que por parte del PDeCAT se integró la actual diputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi.

Así se desprende del contenido de una conversación, a cuyo audio ha tenido acceso Efe, que mantuvieron en los días previos al 1-O Salvadó, que tenía el teléfono intervenido por la Guardia Civil por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, y la secretaria general de ERC Marta Rovira, actualmente imputada por el Tribunal Supremo.

En la conversación, Rovira pregunta a Salvadó si le ha llamado Elsa Artadi -que entonces era directora de la Coordinación Interdepartamental del Govern de Carles Puigdemont- para darle información, a lo que el exsecretario de Hacienda contesta que habían quedado para verse.

"No sólo es eso. Quiero que tú le des mucha más solemnidad que veros con Esla. Hoy en el 'estado mayor' (el sanedrín que dirigía los preparativos del 1-O) he dado otra vez un puñetazo encima de la mesa y les he dicho: es el último día que os digo que tenemos que hacer un 'grupo del 2 de octubre', y si no, no me digáis nada más", aseguró Rovira.

Según la secretaria general de ERC, en la reunión del denominado "estado mayor" insistió en que el responsable de este grupo, para gestionar el posreferéndum, tenía que ser Salvadó y que, si no daban pasos para crearlo no hacía falta que le dijeran nada más, que los republicanos irían "tirando millas".

Rovira indicó a Salvadó que había exigido al PDeCAT que dieran un nombre para que alguien del partido se integrara en este grupo, ante lo que ella misma "dejó caer" el nombre de Artadi.

"He acabado forzando que el nombre del PDeCAT sea ella (Artadi), y también he arrancado el compromiso de que la ANC y Òmnium -las dos principales entidades sociales independentistas- nos darán una persona, porque todos tenemos que estar vinculados a los escenarios que estamos trabajando", sostuvo Rovira en la conversación.

"Que sepas que esto va más allá de Elsa. Va de que crearemos un grupo y que hemos asumido nosotros, o sea, Esquerra (ERC), el liderazgo. Por lo tanto, tu tienes que marcar las pautas, lo tienes que dirigir. Convocas al grupo cuando te parezca y además vamos manteniendo el de ERC, porque nos interesa que nosotros tengamos una estrategia propia", instruyó Rovira a Salvadó.

El ex alto cargo de Economía -consellería dirigida entonces por Oriol Junqueras, actualmente en prisión por rebelión-, respondió a Rovira que había visto "acojonada" a Artadi, porque, en relación a los preparativos del referéndum del 1-O, le dijo: "hostia, vamos muy tarde".

"Ella es consciente de que vamos tarde y que hay mucho trabajo por hacer. La he visto con las pilas puestas", indicó Salvadó, a lo que Rovira coincidió, afirmando que se había encontrado a Artadi y que ésta le había reconocido que le hacía "ilusión" forma parte de este grupo. "Necesitamos gente fresca", subrayó Rovira en su conversación con Salvadó.

En otra conversación, Salvadó transmitía a un colaborador que había hablado con Artadi sobre este grupo y que la representante del PDeCAT -partido que abandonó cuando se integró a la candidatura de Junts per Catalunya-, estaba "muy hiperventilada", advirtiéndole de que iban con mucho retraso en los preparativos del referéndum.

Rovira también aparece en otra conversación intervenida por la Guardia Civil, en este caso con el también imputado Josep Maria Jové, el ex número dos de Oriol Junqueras en la consellería de vicepresidencia, a quien reprendió que en una reunión con otros partidos y entidades sobre los preparativos del 1-O expresara dudas sobre el operativo, ya que su intervención se giró en contra de ERC.

"A quien más me ha costado tranquilizar ha sido a (Jordi) Cuixart -el líder de Òmnium Cultural, actualmente encarcelado por rebelión-, que no paraba de preguntarme '¿cómo es posible que no haya un protocolo de actuación por si pasa esto o aquello?'", se quejó Rovira.

Por este motivo, la líder de ERC instó a Jové a que primero hablara las cosas con los dirigentes republicanos, para ver cómo lo enfocaban y poder aportar ya la respuesta a las reuniones con los otros actores involucrados en el referéndum.

"Hay cosas que antes tenemos que decidir nosotros cómo las comunicamos", indicó Rovira, que insistió en que a las reuniones que iban más allá del ámbito de ERC no podían ir y decir: "ha pasado esto, ¿qué hacemos?", sino "ha pasado esto, podríamos hacer esto, esto o esto", para evitar así dar una "sensación de improvisación".

No obstante, Rovira subrayó que estaba convencida de que no se rompería el espacio de colaboración entre partidos y asociaciones a favor del referéndum: "no podemos parar, se tiene que ir hasta el final, lo tenemos que acabar, tenemos a la gente a nuestro lado. Esto no tiene marcha atrás".