La Asamblea, a favor de una campaña contra el 'despatarre' en el transporte público, que PP y Cs no ven machista

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con los votos de PSOE y Podemos (63), la abstención de Cs (17) y el 'no' de PP (47), una Proposición No de Ley (PNL) a favor de que el Consorcio Regional de Transportes (CRT) ponga en marcha una campaña contra el 'despatarre' o 'manspreading' en el transporte público, una actitud que PP y Cs no ven machista, sino una cuestión de civismo.