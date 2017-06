Asesor de El Bigotes confirma ser J.S., siglas que el fiscal atribuye a Sepúlveda

El que fuera asesor fiscal de Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, José Sevilla, ha reconocido hoy en el juicio a la trama Gürtel que éste solía llamarle J.S., siglas que aparecen en los apuntes contables de la red corrupta y que la Fiscalía atribuye al exalcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda.

En la documentación intervenida a la Gürtel aparecen entregas mensuales de 3.000 y 6.000 euros a "J.S." que, según declararon el líder de la trama, Francisco Correa, el propio Bigotes y hoy Sevilla, pertenecen a este último, a quien Álvaro Pérez daba dinero para saldar sus deudas, si bien la Fiscalía cree que corresponden a Sepúlveda.

Sevilla ha apuntado que El Bigotes solía llamarle "J.S." a título personal como apelativo procedente de una película y ha dicho que desde 2001 a 2005 se encargó de sanear las cuentas de Pérez Alonso, que llegó a deber al fisco más de 90.000 euros.

Las cantidades de dinero, ha explicado, eran "irregulares" y "aleatorias" pero solían ser mensuales y se las entregaba en un sobre el número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, en una oficina de la madrileña calle Serrano, que él luego aportaba a Hacienda.

Ha negado, no obstante, que fuese el "J.S" que aparece en un momento dado en la contabilidad de la trama como receptor de dinero en el Hotel Fénix, también en la capital. "Ese no soy yo porque yo no fui al hotel". ha dicho.