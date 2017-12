Asociación de juristas avisa que la ley no permite una investidura telemática

La asociación de juristas catalanes Llibertats ha recalcado hoy que la normativa no permite una investidura del presidente de la Generalitat por vía telemática, una opción que no descarta Junts per Catalunya (JxCat) para elegir a Carles Puigdemont sin necesidad de que pise territorio español.

Puigdemont se comprometió durante la campaña electoral a regresar a Cataluña si revalidaba el cargo de presidente de la Generalitat, pero le espera una orden de detención cuando pise territorio español, por lo que JxCat busca posibles fórmulas para investirlo a distancia.

En este contexto, Llibertats, organización de juristas presidida por Pere Lluís Huguet, ha remarcado en un comunicado que "jurídicamente, y con la legislación vigente, no existe posibilidad legal alguna de una investidura telemática", y el reglamento del Parlament tampoco regula, aseguran, el voto telemático.

Fuentes del Parlament consultadas por Efe han señalado, por su parte, que la videoconferencia, que Puigdemont usó para dar mítines desde Bélgica durante la campaña electoral, es un mecanismo que sólo está previsto en el reglamento para comparecencias de expertos en comisión, pero no para una sesión de investidura.

Las mismas fuentes recuerdan que, hasta el presente, en todas las sesiones de investidura el candidato a la Presidencia de la Generalitat ha estado presente para detallar su plan de gobierno y debatir con la oposición, aunque no necesariamente debe seguir siendo así si lo acuerdan todos los grupos o, en su defecto, existe una mayoría favorable a modificar el reglamento.

Llibertats también asegura en su comunicado que la adquisición de la condición de diputado "exige la presentación en el Registro de la credencial expedida por el órgano correspondiente de la Administración electoral, y prometer o jurar respetar la Constitución y el Estatut, actos estos de carácter personalísimo, que no pueden ser delegados".

Sin embargo, fuentes del Parlament han aseverado que el acta de diputado la puede recoger un apoderado designado por el diputado electo, sin que éste esté presente, como se ha venido haciendo en los últimos años.

Las mismas fuentes han subrayado que la promesa de respetar la Constitución y el Estatut y la preceptiva declaración de bienes se hacen habitualmente por escrito.