Atenas está satisfecho con la reunión de Tsipras y Zaev para resolver la larga disputa

El Gobierno griego se manifestó hoy satisfecho con los resultados de la reunión celebrada ayer en Davos (Suiza) entre el primer ministro, Alexis Tsipras, y su homólogo macedonio, Zoran Zaev, en la que ambos se manifestaron decididos a resolver su larga disputa sobre el nombre de la exrepública yugoslava de Macedonia.

Fuentes del Gobierno señalaron que la conversación en los márgenes del foro Económico de Davos fue "honesta" y ambos recalcaron la necesidad de encontrar una solución "integral" que permita restablecer las relaciones entre ambos países.

Tras el encuentro, el primero que celebraron los líderes de ambos países en siete años, Tsipras recalcó que el futuro nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) debe utilizarse en todas partes por igual.

En Macedonia, pero también en mas de un centenar de países se usa el término República de Macedonia, anclado en la Constitución del país vecino, y no Antigua República Yugoslava de Macedonia, el nombre provisional reconocido por la ONU.

Tsipras sostiene que la solución debe ser un nombre compuesto, y acepta que contenga el término Macedonia, con alguna precisión geográfica o temporal que utilicen todos por igual y descarte cualquier reclamación territorial o histórica.

El líder griego subrayó asimismo que cualquiera que sea el acuerdo debe eliminar por completo cualquier pretensión territorial futura y eliminar el "irredentismo en todas sus formas".

Zaev, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de que cualquier solución "sea aceptable para ambas partes y tenga en cuenta la dignidad nacional" de ambos países.

Como gesto de buena voluntad, Zaev anunció el cambio del nombre del aeropuerto de Skopje y del principal bulevar de la capital, ambos denominados Alejandro Magno, el guerreo heleno Rey de Macedonia, a quien ambos países reivindican como parte de su patrimonio histórico.

Zaev anunció que el bulevar se llamará Avenida de la Amistad, una iniciativa que el Gobierno de Atenas calificó hoy de "demostración práctica" de la disposición del nuevo primer ministro macedonio de acabar con las posiciones "irredentistas" de los Gobiernos anteriores.

Tsipras, por su parte, prometió que el Parlamento de Grecia ratificará un acuerdo de asociación de la Unión Europea (UE) con la Antigua República Yugoslava de Macedonia destinado a impulsar las relaciones comerciales.

A partir de ahora, las negociaciones pasarán a manos de los ministerios de Exteriores, en coordinación con el mediador de las Naciones Unidas, Matthew Nimetz, quien la próxima semana visitará ambas capitales.

La reactivación del diálogo que mantiene enemistados a los dos países desde hace 27 años, y por el que Grecia mantiene bloqueado el acceso del ARYM a la OTAN y a la UE, ha abierto viejas ampollas entre los círculos nacionalistas de ambos países, y suscitado críticas de los respectivos partidos conservadores.

En Grecia, Kyriakos Mitsotakis, líder de la principal fuerza de la oposición, Nueva Democracia, reprochó a Tsipras no haber consensuado una línea común con los líderes políticos y anunció que no aceptará ninguna solución que no pase por un cambio de la Constitución macedonia, algo que se antoja difícil, como reconoció ayer el propio Tsipras.

"No negociaría nada a menos que Skopje se comprometa primero a cambiar su Constitución", añadió el líder conservador, quien se refirió con ello a que algunos apartados de la Constitución de ARYM sugieran objetivos irredentistas.

"No dividiré a los griegos para unir a la gente de Skopje", dijo Mitsotakis, quien sostuvo que tal como están las cosas igual la solución "debería buscarse en otra ocasión y con mejor preparación".