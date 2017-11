Audiencia civil contra expresidente Mauricio Funes es programada para lunes

La audiencia probatoria del juicio civil contra el expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, por supuesto enriquecimiento ilícito fue programada para el próximo lunes, día 20, informó hoy una fuente judicial.

La Cámara Segunda de lo Civil confirmó este jueves que el lunes próximo se realizará la audiencia probatoria contra el expresidente Funes, quien no ha podido justificar la procedencia de unos 700.000 dólares.

Este caso también involucra a la exprimera dama salvadoreña y actual secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, y a un hijo del expresidente, Diego Roberto Funes Cañas.

Según la fuente, que no especificó la hora en que se llevará a cabo la audiencia, el tribunal cuenta con la declaración de Mauricio Funes, que fue emitida desde Nicaragua a través de canales diplomáticos gestionados por la Corte Suprema de Justicia.

El pasado 17 de enero, la audiencia probatoria del juicio civil contra Mauricio Funes fue suspendida porque la defensa del expresidente salvadoreño impugnó la forma en que el exmandatario iba a rendir declaración, a través de una videollamada.

El proceso civil se realizará por decisión que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el 9 de febrero de 2016 ordenó efectuar una audiencia probatoria en la que los imputados y sus representantes legales tengan la oportunidad de brindar documentación de la legalidad del dinero investigado.

En caso de no poder justificar la procedencia de los montos por los que los implicados afrontan el proceso, deberán devolverlo en su totalidad, más la sanción que decida el juzgado correspondiente.

Funes está siendo investigado, además, por otros casos de corrupción. No obstante, el proceso que inicia el lunes no contempla otros señalamientos que no sean el de enriquecimiento ilícito.

El pasado 6 de septiembre, el Gobierno de Nicaragua concedió asilo a Funes, a su compañera Ada Michell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, de 34 años, Diego Roberto Funes Cañas, de 25 años y Mauricio Alejandro Funes Guzmán, de 2 años.