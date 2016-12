Autorizan a la nuera de Bachelet, imputada por corrupción, a salir de Chile

La Corte de Apelaciones de la ciudad de Rancagua, al sur de Santiago de Chile, aceptó hoy levantar temporalmente el arraigo -prohibición de salir de Chile- a Natalia Compagnon, la nuera de la presidenta Michelle Bachelet imputada por corrupción, que podrá viajar a Estados Unidos con su familia.

En un fallo unánime, el tribunal revocó un fallo emitido el pasado viernes por la jueza de garantía Jéssica Bascuñán, que le había negado el alzamiento del arraigo a Compagnon, que es investigada por irregularidades ocurridas en un negocio inmobiliario de la empresa Caval, de la cual es socia.

Compagnon está imputada por presuntos delitos tributarios e investigada junto a su marido, Sebastián Dávalos, el hijo de Bachelet, por presunto tráfico de influencias y uso de información privilegiada en ese caso, que les reportó millonarias ganancias en el año 2013.

La jueza de garantía le había negado el permiso tras aceptar los argumentos de la Fiscalía acerca de un supuesto peligro de fuga de la nuera de Michelle Bachelet.

Ello, en el marco de una nueva imputación que prepara la Fiscalía contra Compagnon en una audiencia prevista para el 6 de enero, esta vez por presunta estafa en unos informes que Caval vendió a un empresario y que según este último fueron copiados de internet.

Algunos de los trabajos supuestamente copiados y por los cuales Caval cobró 1.000 millones de pesos (unos 1,5 millones de dólares) estarían protegidos por el derecho de propiedad intelectual y elaborados por instituciones como la Comisión chilena del cobre.

Además de Compagnon, será imputado por este caso Mauricio Valero, su socio en la propiedad de Caval.

Tras la audiencia del pasado viernes, Natalia Compagnon acusó a los fiscales de filtrar a la prensa datos que la perjudican y de conductas que rozan lo delictivo, en una declaración que leyó a la salida del tribunal.

En el caso "no se han dado las garantías necesarias, no se han respetado principios tan básicos como la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia", dijo, y acusó a los fiscales de haber convertido el juicio "en un circo romano", al tiempo que admitió "haber cometido errores, pero no delitos".

El fallo de este miércoles de la Corte de Apelaciones suspende la vigencia del arraigo a Compagnon entre el 20 de diciembre y el 5 de enero del próximo, y, según fuentes cercanas a la familia, Compagnon viajará a Miami junto a su esposo e hijos.

Antonio Garafulic, abogado de Compagnon, se declaró "bastante conforme" con el dictamen. "Se veía poco ajustado a derecho limitar un viaje que tiene que ver con un tema familiar", añadió.