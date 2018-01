Ávalos pide a los independentistas "que renuncien a su agenda"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ávalos, ha pedido hoy en Albacete a los independentistas catalanes "que renuncien a su agenda y vuelvan a la ley y a la normalidad" y ha abogado por dar una respuesta adecuada al problema, porque hasta ahora "el Gobierno no se ha lucido por su eficacia".

Ávalos, que ha participado en el acto de apertura del XV Congreso del PSOE de Albacete, ha afirmado que "el president de Cataluña tiene que ser para Cataluña, no para mantener viva una agenda independentista".

Por ello, ha considerado que hay que pedir a los independentistas "que renuncien a su agenda y que vuelvan a la ley y la normalidad", porque "es la única forma de recuperar la legalidad en Cataluña".

Asimismo, ha dicho que después del dictamen del Tribunal Constitucional (TC) de impedir una investidura a distancia de Carles Puigdemont "nos ha quedado claro que no se puede jugar a burlar a la Justicia y al mismo tiempo reivindicar el Estado de derecho, que no se puede uno quedar con lo que le interesa y el resto no lo acato".

En este sentido, ha aseverado que "lo que ha quedado claro es que Puigdemont tiene que venir a España, no a investirse como presidente, que ya lo fue y despreció el serlo, sino a dar cuentas ante la Justicia".

Respecto a la resolución del Tribunal Constitucional, Ávalos ha señalado que es una operación de responsabilidad del Ejecutivo "en la que no entramos porque les corresponde al Gobierno".

Pero ha comentado que el Gobierno "hasta ahora no se ha lucido por su eficacia, metedura de pata tras metedura".

"Ojalá sólo quedara en errores", ha continuado Ávalos, que ha opinado que el problema es que el Gobierno "no ha querido entender nunca Cataluña como parte de España, ha querido imponer su visión uniforme, no ha actuado en ningún caso y ha permitido que la situación quede allí".

Ávalos ha dicho a los asistentes al congreso del PSOE albaceteño que "ante la amenaza de romper la unidad de España nos tendríamos que poner con quienes defiende la unidad, pero al mismo tiempo defienden la legalidad y el orden constitucional".

"A nosotros no nos da igual la España que tengamos, siempre hay algo peor que ser independentista y es ser indiferente", ha advertido el secretario de Organización del PSOE, quien ha afirmado: "La peor es a quienes les da igual que una parte de España deje de serlo, ese es un reto que tenemos ahí".

En este contexto, ha apuntado "hay compañeros que dicen ya estamos hartos del tema Cataluña, claro los problemas que duran terminan hartando, pero el problema existe y hay que enfrentarlo".

El líder socialista ha reflexionado: "No es fácil, pero hay que asumirlo, no podemos hacer como los niños de taparnos los ojos y decir que no existe el problema".

Y aunque ha matizado que es verdad que los problemas no se arreglan oprimiendo "porque eso es tanto como ignorarlos", ha insistido en la necesidad de "dar una respuesta".

También ha manifestado que "hemos estado reivindicando la diversidad, porque es una política de igualdad", pero ha advertido: "Igualdad no es uniformidad, es reconocer al distinto".