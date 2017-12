Ayudante del fiscal Nisman pone en duda la investigación que apunta al asesinato

El técnico informático Diego Lagomarsino, quien colaboraba con el fiscal argentino Alberto Nisman, puso hoy en duda el peritaje de la Gendarmería argentina en el que se señala que fue golpeado, drogado y asesinado y que no se suicidó.

"Nosotros investigamos todo y encontramos muchas falencias en esto que dice la Gendarmería nacional", dijo Lagomarsino a la emisora de radio Delta.

Apuntó a la falta de experiencia de ese cuerpo en este campo frente al primer informe elaborado por el equipo forense, que apuntaba a la teoría del suicidio, y destacó que ambas pericias "son muy contrapuestas".

Hasta el momento, el colaborador de Nisman es el único sospechoso de la muerte del fiscal por ser el propietario del arma de la que salió el disparo que terminó con su vida hace casi tres años.

Nisman apareció muerto con un tiro en la cabeza en su domicilio del lujoso barrio porteño de Puerto Madero en enero de 2015, cuatro días después de acusar a la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández, de encubrir a terroristas iraníes a través de un acuerdo con Teherán.

Los medios locales especulan con la posibilidad de que en las próximas horas el juez federal a cargo de la investigación, Julián Ercolini, procese a Lagomarsino, quien lleva una tobillera electrónica para controlar sus movimientos, como "responsable o cómplice de la muerte y el asesinato" de Nisman.

En una entrevista al programa de América TV, Lagomarsino también se manifestó hoy en contra de la investigación encargada por el fiscal Eduardo Taiano, en la que se estableció que dos personas golpearon, drogaron con ketamina y asesinaron a Nisman en su casa.

El documento señalaba, además, que uno de los involucrados manipuló el arma y el otro lo asistió y movió el cuerpo de la víctima, que horas después debía comparecer en el Congreso para detallar la denuncia contra Fernández.

Desde el principio las circunstancias en torno al fallecimiento de Nisman, calificado inicialmente de "muerte dudosa", fueron un enigma hasta que, hace unos meses y para intentar avanzar en el caso, Taiano solicitó a la Gendarmería un informe en el que se recreara la escena del crimen y profundizara en los detalles.

En base a ese informe, la Justicia argentina determinó que fue un homicidio y señaló como sospechoso al informático.

"Yo no creo que lo hayan matado, yo creo que fue un autodisparo pero no lo dice Diego desde un sentimiento (...), lo dice Diego a partir de las pruebas porque hay cosas que Gendarmería no puede responder y que el cuerpo médico forense respondió bastante claro", indicó el informático.

Aseguró que su defensa puso "todos los elementos posibles para demostrar lo que ocurrió" desde el primer día, se declaró "agotado" después de tres años "sin descanso" y manifestó "terror a que se cometa una injusticia" con él.

"No está buena la situación que estoy viviendo. Es una situación de mierda. Si vos te ponés a ver que un tipo que no tiene nada que ver y por querer hacer el bien se metió en este quilombo (lío) es feo", continuó, convencido de que si finalmente es detenido "se termina de romper".

Lagomarsino, que compartía una cuenta en el exterior con Nisman, afirmó que durante siete años le dio el 50 % de su sueldo al fiscal como un "requerimiento" para poder trabajar con él.

El principal sospechoso del caso descarta que exista algún tipo de complot para inculparlo y espera que "se resuelva" cuanto antes el caso.