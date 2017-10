El Ayuntamiento de Barcelona emprenderá medidas legales contra las cargas policiales

El Ayuntamiento de Barcelona asesorará en materia judicial a las personas que resultaron ayer agredidas en las cargas policiales en la ciudad y estudia cómo llevar a cabo acciones penales para exigir responsabilidades por la vulneración de derechos a la "población pacífica".

"Desde el Ayuntamiento de Barcelona no nos quedaremos parados. Ayer miles de ciudadanos de nuestra ciudad se sintieron indefensos y se sintieron agredidos sin haber hecho nada malo", ha denunciado hoy la alcaldesa Ada Colau en declaraciones a los periodistas, después de la concentración que ha encabezado junto al presidente catalán, Carles Puigdemont, contra las cargas policiales del 1-O.

La edil ha mostrado su preocupación por la respuesta del Gobierno central ante unos hechos que "por sí solos justificarían la dimisión inmediata del presidente", Mariano Rajoy, que no ha aportado ninguna solución al conflicto.

Ha reprochado además a Rajoy que niegue los hechos porque hay centenares de heridos y nadie asume responsabilidades.

"Mariano Rajoy ha generado una situación de agresión a miles de ciudadanos y eso lo ha visto la comunidad internacional y la Unión Europea", ha dicho la alcaldesa, que ha abogado por que un "tercero neutral" ayude a reconducir la situación.

Colau ha dicho que aún no ha obtenido una "explicación" por parte de la Delegación del Gobierno sobre el por qué de las cargas policiales, pese a que ayer llamó al delegado en Cataluña, Enric Millo, para preguntarle por qué se envío a "miles de policías" con una "beligerancia que no se explica si no hay una consigna política detrás".

"Europa debe intervenir. Lo que pasó ayer va más allá de la independencia, hubo una movilización masiva por los derechos democráticos", ha reclamado la regidora barcelonesa.

"El Ayuntamiento ha recibido testimonios que aseguraban que además de las cargas o incluso mientras se producían las cargas hubo tocamientos y comentarios obscenos, claramente agresiones sexuales por parte de algunos agentes de la Policía Nacional", ha indicado.