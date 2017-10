El Ayuntamiento de Madrid no celebra finalmente el Pleno sobre el 12 de Octubre que aprobó celebrar la oposición

El Pleno sobre la celebración del 12 de Octubre que se aprobó ejecutar en el pasado pleno municipal de septiembre con el voto favorable de la oposición, y que se preveía celebrar este lunes, no ha llegado a celebrarse finalmente al no haber sido convocado por la alcaldesa, Manuela Carmena, por no haber unanimidad en la declaración institucional que se buscaba.