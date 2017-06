El Ayuntamiento espera que el TSJM estime el fondo de su recurso a Hacienda

La portavoz del equipo de Gobierno de Manuela Carmena, Rita Maestre, ha dicho hoy que no se va a tomar "ninguna" medida tras desestimar un juez la petición de suspender la inmovilización de 238 millones de euros por incumplir la regla de gasto, y ha mostrado su confianza de que el TSJM estime el fondo del recurso.

La portavoz municipal ha respondido de este modo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no haya suspendido cautelarmente, como pedía el Ayuntamiento, el requerimiento hecho por el Ministerio de Hacienda al Gobierno municipal para inmovilizar 238 millones de euros por el incumplimiento del techo de gasto en 2016.

"Esperamos la estimación del recurso", ha dicho la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, una cuestión que requiere "más tiempo", y ha recordado que el Ayuntamiento ya ha acatado el requerimiento del Ministerio e inmovilizar los 238 millones de euros.

Rita Maestre ha recordado que no va a realizar ninguna medida excepcional porque la petición de las medidas cautelares no es incompatible con que se hagan los acuerdos de no disponibilidad.

Tras inmovilizar los 238 millones exigidos por el Ministerio de Cristóbal Montoro, el Consistorio madrileño recurrió ante el TSJM la resolución alegando "indefensión jurídica" y pidió que su aplicación se suspendiese de forma cautelar.

En el auto judicial, dictado ayer, se indica asimismo que el Ayuntamiento no ha acreditado de forma suficiente la existencia de los daños y perjuicios de orden económico de difícil o imposible reparación que quiere evitar.