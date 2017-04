Tres empresarios amigos de Aznar montaron la empresa Partido Popular USA Inc en Miami

Tres empresarios amigos de Aznar crearon en Miami la sociedad Partido Popular USA, Inc el 13 de febrero de 2004. El objetivo, según datos del Registro Mercantil de Florida era "organizar eventos en los Estados Unidos, para la organización en España, Partido Popular". Al frente de esta mercantil, que se define como 'non profit' (sin ánimo de lucro) y que estaba exenta del pago de impuestos, estaban Rafael Olloqui, Ricardo Olloqui, José Luis Esteve y Ricardo Mayo. En el registro hay anotada una notificación de multa.

Los Olloqui, afincados en Estados Unidos pero de origen español, son los empresarios dueños de la empresa BTS (Business Telecommunications Services Europe) entre otras. Fundada por Adolfo Olloqui y dirigida por sus dos hijos, Ricardo y Rafael. Su vínculo con Aznar es constatable por los correos que éste envió al entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, en el año 2009 y publicados por eldiario.es.

En los correos de respuesta de Blesa a Aznar le explica, adjuntando un informe, que no puede aceptar su petición de financiación, y añade que las relaciones con el grupo "nunca han sido fáciles". Aun así, hubo más comunicaciones entre ellos e incluso se fijó una reunión con los Olloqui para conseguir financiación.

Otro de los empresarios de Partido Popular USA, Inc es José Luis Esteve, español afincado en Miami que hasta hace unos años presidió la Cámara de Comercio de España en esa ciudad estadounidense. Esteve aparece en 17 sociedades en Florida, la mayoría con el apunte de 'non profit'.

El Partido Popular en España asegura desconocer la existencia de la sociedad e insiste especialmente en un dato: "No son militantes de este partido". Subrayan que nunca han concedido ningún contrato o subvención a 'Partido Popular USA, Inc'. "Hay una delegación del Partido Popular en Miami. Cuando organizan algún acto que requiere el alquiler de equipos de imagen y sonido, por ejemplo, sí nos hacemos cargo de la factura, pero directamente con ellos, no a través de una empresa", señalan. Añaden que no se plantean ejercer acciones legales por utilizar el nombre del partido de manera indebida, "porque la sociedad está disuelta".

La respuesta de la delegación del Partido Popular en Miami, a través de un correo electrónico, es parecida: "Nosotros no usamos ninguna empresa para organizar eventos sino que los organizamos nosotros mismos". Sin embargo, cuando este diario informó de la presencia de José Luis Esteve en la sociedad, no hubo más comunicación.

El Partido Popular en Miami, refiere en su web una extensa lista de actividades desde 2006 a 2009. El 20 de abril de 2007, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, entonces secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, y el entonces secretario de Comunicación, Rafael Rodríguez-Ponga, visitaron la delegación.

El 28 de junio de 2007 Gustavo de Arístegui –investigado por la Audiencia Nacional por recibir comisiones millonarias como consultor en el extranjero–, entonces portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Popular de España, asistió a la reunión mensual de los afiliados del Partido Popular de España en los Estados Unidos en Miami. Además, Arístegui dictó en Miami la conferencia "La nueva economía del siglo XXI", patrocinada por la Cámara de Comercio Española en Miami. En una de las fotos de la web aparecen el secretario del PP en Miami, Juan José Núñez, el entonces presidente de la Cámara, José Luis Esteve, y De Arístegui.

Una delegación de la provincia de Pontevedra visitó Miami entre los días 10 y 15 de octubre de 2007. La delegación estuvo compuesta por el presidente de la Diputación y del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Louzán, el vicepresidente de la institución provincial y del PP, Jose María Figueredo, el concejal del Ayuntamiento de Porriño, José Manuel Barros Martínez, y el delegado de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Fernando Gómez. Su intensa actividad esos días, con recepciones y cenas, incluyó también una visita a la Cámara de Comercio de España y a las oficinas de Caixanova y Caixa Galicia, hoy desaparecidas.

El 22 de octubre de 2007, el expresidente del Gobierno José María Aznar recaló en Miami, donde recibió la Medalla Presidencial de la Universidad de Miami-Dade, pronunció un discurso en la Torre de la Libertad, y se reunió con un grupo de afiliados y simpatizantes del Partido Popular de España en Florida.

No era la primera vez. El 24 de junio de 2005, un año después de que los Olloqui y Esteve creasen 'Partido Popular USA, inc', Aznar promocionaba la edición en inglés de su libro 'Aznar: Ocho años de gobierno', editado por Planeta. En Miami cenó con José Luis Esteve, Alfonso Goyeneche y Rafael Olloqui.

Miami atraía bastantes visitas. El 11 de noviembre de 2007, Esperanza Aguirre, que entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid, acudió a la delegación del PP en Florida acompañada del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados (hoy en prisión por la trama Púnica) y el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Ignacio González (investigado por el 'Caso Ático, y al que se le supone un testaferro al frente de sociedades en EEUU y Panamá). Aguirre acudía para recibir el premio 'Española Universal', otorgado por la Cámara Oficial de Comercio Española en Miami, de manos de su presidente, José Luis Esteve, en una cena de gala. Antes que a Aguirre, Esteve entregó el mismo galardón a José María Aznar y a Rodrigo Rato, entre otros.