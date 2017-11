Baldoví dice que el fallo del TS con miembros de la Mesa del Parlament "contribuye a rebajar la tensión"

Así lo ha indicado Baldoví a los medios de comunicación, antes de participar en unas jornadas sobre autogobierno en la Universitat de València (UV), en donde ha manifestado que le hubiera gustado que la Audiencia Nacional, que acordó prisión incondicional y sin fianza para los exconselleres, "hubiera dictado un veredicto en este sentido" porque "ir a las elecciones con gente en la prisión no es el mejor clima para solucionar los problemas", ha subrayado.

Por tanto, ha reconocido que le gustaría que la causa se la quedara el Tribunal Supremo porque ha tomado "decisiones mucho más razonables y que contribuyen a que haya un poco más de paz".

Preguntada por la declaración de Forcadell en la habría renunciado a la unilateralidad de la independencia de Cataluña, Baldoví ha indicado que "cada uno prepara su defensa como cree". "En definitiva es reconocer que el proceso llegó a un punto de no retorno y me pongo en su piel y entiendo que para su defensa cada uno hace la que mejor cree que debe de hacer", ha apuntado.

Insistido por si fue una estrategia, ha manifestado desconocerlo porque él no es Forcadell y ha reiterado: "Me pongo en su piel y entiendo que no es muy agradable ir a la prisión. Y Añado que por autorizar un debate me parece absolutamente injusto", ha zanjado.