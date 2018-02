Baldoví cree que se está más cerca de llegar a la normalidad en Cataluña

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha considerado que hoy quizá se esté "más cerca" de llegar a la "normalidad" en Cataluña que un día antes, tras los mensajes de Carles Puigdemont al exconseller y diputado de ERC Antonio Comín que se han hecho públicos.

Baldoví ha afirmado en una rueda de prensa que esos mensajes suponen un "cambio muy significativo" en la situación de Cataluña, en la línea de lo que demanda "gran parte de la sociedad: que haya un gobierno que gobierne y que se acabe el 155".

A su juicio, si algo demuestra esta situación es "el error de no haber convocado las elecciones antes de que se aplicara el 155", ya que los ciudadanos, sobre todo los catalanes, "se habrían podido ahorrar un tiempo de incertidumbre y de tensiones".

"Probablemente, las cosas no serían igual, porque al final se ha acabado en el punto de partida", ha agregado Baldoví, quien ha admitido que no le gusta que se difundan mensajes de móvil de un diputado, pero entiende que un periodista no deje perder esa oportunidad.