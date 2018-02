Baldoví ve un cambio tras los mensajes de Puigdemont: "Puede que esté más pronto llegar a la normalidad"

En rueda de prensa, ha indicado que lo que desean los ciudadanos es "que haya un gobierno que gobierne y se acabe el 155", y ha remarcado que la situación actual en Cataluña demuestra "el error de no haber convocado las elecciones antes de que se aplicara el 155".

A su juicio, "los ciudadanos de Cataluña se podrían haber ahorrado tiempo de incerteza" porque, al final, "se ha acabado en el punto de partida".

Preguntado sobre si considera ética la publicación de los mensajes, ha dicho: "A mí no me gusta, pero también entiendo que si un periodista tiene la oportunidad, dejarla perder...". "Si fuera el jefe del periodista no me gustaría que dejara perder esa oportunidad", ha concluido.