Barbón proclama que el cambio llega a la FSA sin apoyo del sector minoritario

El nuevo secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha proclamado hoy que "el cambio ha llegado" a un partido que pretende abrirse a la sociedad, con una Ejecutiva monocolor y sin representantes del sector ahora minoritario que perdió las primarias nacionales y regionales apoyando a Susana Díaz y José María Pérez.

En su discurso para cerrar un congreso que ha incorporado al programa socialista impulsar la oficialidad del asturiano cuando se aborde la reforma del Estatuto de Autonomía, Barbón (alcalde de Laviana) ha reclamado un partido "en pie" y abierto a acuerdos de izquierdas con Podemos e IU, tras haber superado el período marcado por el Comité Federal que hace justo un año provocó la dimisión de Pedro Sánchez.

Ese proceso, y el posterior nombramiento de una gestora liderada por Javier Fernández, del que hoy tomó el relevo tras un mandato de 17 años en la FSA, supuso, a juicio de Barbón, que la militancia "nunca más iba a estar pasiva" en los debates internos.

Tras obtener un respaldo del 64,4 por ciento para su Ejecutiva y un 34,6 por ciento de votos en blanco, el nuevo secretario general ha trasladado su apoyo al Gobierno de Fernández para continuar su "magnífica labor" en los dos años que quedan de legislatura.

A su juicio, la FSA debe invitar a sumarse al conjunto de la sociedad para impulsar un nuevo proyecto de cambio que pasa también por alcanzar acuerdos con Podemos e IU -con los que el PSOE suma una amplia mayoría en el Parlamento autonómico- dado que no se puede seguir "jugando a tacticismos" ni entrar en juegos de reproches.

También en el cierre del Congreso, y al igual que durante el proceso previo a las primarias, Barbón ha contado con el respaldo de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, para trasladarle el "total" apoyo de la Ejecutiva Federal del partido.

"Hay momentos en que hay que ser valiente como fueron miles y dar un paso al frente", ha apuntado Lastra, tras defender que en el año transcurrido desde el Comité Federal que descabalgó a Sánchez intentó ser "honesta, digna y leal", y poner a Barbón como ejemplo de esa valentía y recordar que ambos caminan juntos "hace veinte años".

En su discurso, la vicesecretaria general del PSOE ha rechazado que la supuesta crisis de la socialdemocracia no es tal, si no la de "algunos socialdemócratas" que pactan con la derecha, como en Alemania, pero no la de que aquellos que, como en Inglaterra o Portugal, optan por buscar acuerdos en el ámbito de la izquierda.

Menos satisfecho se ha mostrado el candidato derrotado en las primarias, el portavoz municipal en Gijón, José María Pérez, que ha lamentado la ausencia de representantes ajenos al sector que respaldó a Barbón en la dirección elegida en el Congreso.

En declaraciones a los periodistas, Pérez ha señalado que la negociación con Barbón duró apenas quince minutos, dado que le trasladó una composición de la Ejecutiva en la que no tenían cabida dirigentes que no hubieran respaldado la candidatura del secretario general elegido por los militantes en las primarias.

Barbón, de 38 años, y alcalde de Laviana -cargo que abandonará el próximo 10 de octubre- se sitúa así al frente de una Ejecutiva casi completamente renovada respecto a la última de Javier Fernández y que supone también un relevo generacional en el PSOE asturiano.