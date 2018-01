Barkos dice que las palabras de Tapia sobre las "capitales vascas" se hicieron "desde el respeto al estatus de Navarra"

Uxue Barkos ha señalado, en declaraciones a los medios, que no va "a caer en la trampa de algunos partidos de esta comunidad por querer retorcer una polémica que no ha existido nunca" y ha indicado que "la valoración del Gobierno quedó bien clara y bien nítida en la exposición que la portavoz hizo" en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno este miércoles.

La jefa del Ejecutivo ha explicado que no ha hablado con la consejera Tapia de este hecho, "como no he hablado, como decía ayer la portavoz, con el presidente del Gobierno Mariano Rajoy cuando habla del alguna otra cosa". Barkos ha señalado que lo habría hecho "si alguien evidentemente hubiera tratado de influir o hubiera tratado de subvertir la realidad soberana de esta comunidad lógicamente, pero no se ha sucedido tal cosa".

Por otro lado, en la comparación de declaraciones de Tapia y de Rajoy cuando habla sobre una Navarra foral y española, Barkos ha indicado que ambos son "políticos que representan a una parte y otra de la comunidad, eso es una realidad y lo llevan viendo muchos años en las urnas navarras". "Un anhelo político tiene sustancia de estatus en ocasiones y en otras no, pero no por eso deja de ser anhelo político en la posición que expresa el presidente Rajoy", ha señalado.

Por último, no ha entrado a valorar que las declaraciones de Tapia se hicieran en la reunión sobre la conexión del TAV a su paso por Navarra con la Y vasca. "No voy a entrar a valorar una cuestión de esas características como no hemos entrado en ese acto en concreto a valorar otras", ha dicho.