Barragán (CC) asegura que el PP y su formación comparten el "respeto" por la reforma de la ley electoral en Canarias

Según ha informado CC en un comunicado, Barragán ha afirmado que la reforma electoral de las Islas Canarias fue "el único tema de actualidad" que no se abordó en la reunión que mantuvieron ayer en la Moncloa él y el presidente canario, Fernando Clavijo, con el presidente y la vicepresidenta del Gobierno, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.

Asimismo, el secretario general de CC ha restado importancia al, según CC, "hecho de que se esté produciendo un acercamiento al PP de Madrid, respecto al PP canario". Barragán ha aseverado que no existe "sino un Partido Popular" y ha recordado que han llegado a acuerdos con el PP canario "cuando la situación lo requería", como en la aprobación de los Presupuestos Generales de Canarias.

El PP canario ha llegado a un acuerdo con PSOE, Podemos y Nueva Canarias en el Parlamento canario para sacar adelante una ley electoral propia --Canarias carece de ella-- y, por el momento, CC no se ha sumado a esta iniciativa aunque ha admitido estudiar la propuesta.

REFORMA DEL ESTATUTO EN PARALELO

A la vez, en el Congreso de los Diputados, se debate la propuesta de reforma del Estatuto de Canarias, en el que se incluye la reducción de los topes de porcentaje para obtener representación en la Cámara regional, así como la inclusión de una lista regional. Sin embargo, el acuerdo alcanzado en las Islas entre PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias añade el aumento de 60 a 70 diputados y habla de una 'lista de restos' --en vez de una regional--, que saldría de aquellas formaciones que no alcancen el mínimo porcentual para entrar en el reparto de escaños.

La diputada de CC, Ana Oramas, advirtió este jueves, tras la reunión de la ponencia de la Cámara Baja que debate la reforma del Estatuto, de que los diputados de El Hierro, Lanzarote o Fuerteventura no los decidirán "los diputados de Murcia, Huesca o Teruel"; en alusión a que CC no apoyará un cambio en el sistema electoral canario que no salga de un pacto alcanzado en Canarias.