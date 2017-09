Batet defiende romper con Colau si hace algo ilegal, "pero no lo va a hacer"

La portavoz adjunta del grupo socialista en el Congreso y diputada del PSC por Barcelona, Meritxell Batet, se ha mostrado hoy convencida de que la alcaldesa Ada Colau "no va a vulnerar la ley" de cara al referéndum del 1 de octubre, pero ha apostado por romper el pacto de gobierno con ella si lo hace.

"Si lo hace, el PSC y Jaume Collboni, que es el segundo teniente de alcalde, por supuesto que se van a plantear muchísimas cosas, pero no se va a dar ese escenario; el Ayuntamiento de Barcelona no va a asumir esa vía y no va a vulnerar la ley", ha dicho Batet en Los Desayunos de TVE.

Hace dos días, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, abogaba sin embargo en Barcelona por no romper el pacto de gobierno con Colau (BComú), aunque finalmente el consistorio de la capital catalana diera apoyo al referéndum independentista del 1 de octubre.

Batet, que ha constatado la coincidencia plena de los socialistas con el PP y Cs en que Puigdemont está "vulnerando la ley y poniendo en peligro la institucionalidad catalana", ha acusado no obstante al partido de Albert Rivera de "cargarse" los dos elementos de la política de Estado con sus intervenciones de ayer en el hemiciclo.

En ellas, Ciudadanos calificó de "show" la comisión de diálogo sobre Cataluña que propone el PSOE y pidió explicaciones al Gobierno por supuestos fallos de seguridad en el atentado de Barcelona.

Tras advertir a Cs de que "no es momento para tacticismos políticos ni para tener protagonismo en nada", ha afirmado que "hay que ser generosos y no hacer cálculos para que haya ganadores, perdedores, ni vencedores y vencidos".

Batet, que ha dicho no tener conocimiento de que ningún alcalde del PSC vaya a poner urnas el 1-O, ha hecho hincapié en que "sin acción política" no se va a "resolver el problema de fondo, que seguirá existiendo el día 2 y el 3" de octubre, por lo que ha considerado una buena noticia que el presidente Mariano Rajoy haya dicho que está dispuesto a apoyar la comisión que están impulsando los socialistas "y hablar del fondo de la cuestión".