Bel (PDeCat) dice que Puigdemont puede burlar controles "como cualquier ciudadano" e irá a la investidura "si él quiere"

"Si Puigdemont no llega el día 30 a Barcelona es porque no quiere. Porque si quisiera seguro que llegaría por la incapacidad del Estado para poder cumplir sus bravuconadas promesas...", ha señalado en declaraciones a Cuatro recogidas por Europa Press. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró este martes que las Fuerzas de Seguridad del Estado realizan seguimientos sobre el expresidente Puigdemont desde que se fugó a Bélgica para evitar que "pueda cruzar la frontera en helicóptero, en barco o en un maletero de un coche".

"Si Puigdemont no viene es porque no va a querer", ha remarcado el diputado independentista, que se ha mostrado convencido de que el expresidente catalán, al igual que "cualquier ciudadano", puede saltarse controles policiales: "No seamos todos ridículos, no contribuyamos a hacer el ridículo como está haciendo el Ministerio del interior, esto es mucho más serio", ha recalcado.

Asimismo, ha denunciado la "anomalía" de que un "elegido democráticamente y con el voto mayoritario del Parlament para que sea presidente" se le esté poniendo "impedimento" para acudir a la sesión que se celebrará el próximo 30 de enero.